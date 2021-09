Pour son grand retour au parc Chanot, la foire de Marseille sera gratuite

Pour sa 96 ème édition, la foire internationale de Marseille sera placée sous le thème du rock ! Elle se tiendra au parc Chanot du 24 septembre au 4 octobre avec comme parrain le chanteur Christophe Maé. Environ 650 exposants sont attendus sur 5 hall et 9 esplanades et cette année encore, il y en aura pour tous les goûts : habitat, Meubles et décoration, mode et beauté, artisanat du Monde, gastronomie et terroir, piscine et jardin, automobile, sport et loisirs. Si certains ne peuvent pas venir à cause de la crise, 15 pays seront tout de même présents. 2 nocturnes auront lieu les samedi 25 septembre et vendredi 1er octobre.

La foire aura lieu cette année avec des règles sanitaires strictes. Le pass sanitaire sera obligatoire ainsi que le masque en intérieur.

Une foire exceptionnellement gratuite

L'an passé la foire avait été annulée à cause de la crise du covid. Pour son grand retour les organisateurs ont donc décidé de la rendre GRATUITE. Loïc Fauchon, le PDG de la SAFIM a pris cette décision en signe de solidarité : "C'est une première que nous espérons unique ! Nous voulons montrer que la foire se porte bien, que nous avons de l'enthousiasme pour faire renaître la foire. Certaines personnes ne pouvaient pas venir pour des raisons économiques. C'est important de dire : venez les portes sont grandes ouvertes, il n'y aura pas de billets à acheter".

En 2018, la foire avait accueilli 300 000 visiteurs.

Le programme détaillé est à retrouver sur le site de la foire de Marseille