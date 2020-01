Pour son premier samedi, la manifestation contre la réforme des retraites rassemble à La Rochelle

La Rochelle, France

Des enseignants, beaucoup, des cheminots, des fonctionnaires hospitaliers mais aussi des gilets jaunes et même quelques déjà retraités. Ils étaient tous dans les rangs de la manifestation contre la réforme des retraites dans les rues de La Rochelle. C'était ce samedi après-midi, une première depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites le 5 décembre dernier. Le but de cette action un samedi était clair : rassembler le plus possible.

" Je demande le retrait pur et simple de la réforme "

Au début du cortège, des cheminots mobilisés depuis le début du mouvement le 5 décembre comme Philippe et Nicolas : "on ne lâchera rien, même si c'est dur et qu'à la fin du mois il y aura marqué zéro sur la fiche de paie, on ne veut pas des mesurettes ". Même son de cloche du côté des enseignants qui composent l'immense majorité du cortège. Sous les drapeaux FSU et Snuipp, ils sont regroupés par établissements. Ici le collège Jean Monnet, là Jean Guiton. Et surtout le collège Missy, l'un des plus mobilisés et des plus visibles aussi avec des t-shirts jaune fluo. Parmi eux Anne-Laure, qui dénonce l'accumulation " on nous demande d'avoir un bac+5 mais on n'est pas payé en conséquence, on n'est déjà pas des nantis et maintenant cette réforme des retraites, très floue, c'est plus possible. Moi je demande le retrait pur et simple de la réforme ".

Les enseignants étaient les plus nombreux, parmi eux les professeures du collège Missy, les plus visiibles. © Radio France - Marina Guibert

La solidarité à la place des Champs-Elysées

Entre les cheminots et les enseignants, des fonctionnaires hospitaliers en gilets et blouses blanches, des membres de la CGT en vestes rouges, parfois déjà retraités mais aussi quelques gilets jaunes toujours mobilisés. Le cortège a d'ailleurs fait un arrêt sur leur campement au rond-point de la piscine. Pour l'ambiance, les chants des gilets jaunes devenus familiers après plus d'un an de mobilisation mais aussi de la variété française un peu revisitée : Aux Champs-Elysées de Joe Dassin est devenu Solidarité pour demander à Emmanuel Macron d'écouter la rue. Il y avait même des enfants, et leurs parents, avec leur propre pancarte : " Manu ta réforme elle est caca boudin ".

Il y avait même des enfants, certains avec leurs propres pancartes. © Radio France - Marina Guibert

La manifestation, encadrée par la police, s'est déroulée dans le calme et une ambiance bon enfant. Mais pas de quoi faire oublier les enjeux importants pour les manifestants qui s'attendent à une semaine prochaine intense malgré l'annonce faite par le premier ministre Edouard Philippe aux syndicats du retrait de l'âge-pivot pour les départs avant 2027 du projet de réforme.