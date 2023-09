Pour surmonter sa maladie handicapante, un habitant de Cuillé a trouvé un remède : le sport extrême

Un Mayennais se prépare à un sacré défi. Gildas Aubry, habitant de Cuillé dans le Sud-Mayenne, prépare la Swiss Peaks Trail, une course extrême de 366 kilomètres dans le canton du Valais, dans la montagne suisse, du dimanche 3 au dimanche 10 septembre.

Gildas Aubry est atteint de la spondylarthrite anchylosante, une maladie qui provoque des inflammations chroniques des articulations. Malgré ce handicap, ce sportif mayennais, chauffeur-livreur, a couru les courses les plus difficiles du monde comme la Diagonale des Fous à la Réunion et l'Ultra-Trail du Mont Blanc en 2016.

Pour vivre avec sa maladie, son médecin, à Laval, lui a bien dit qu'il ne fallait jamais arrêter le sport et c'est même devenu une drogue pour lui : "on est en mouvement quand on court, on oublie la maladie quand on a des objectifs, on est mieux". Et la belle histoire c'est que, depuis qu'il fait du sport, Gildas Aubry a diminué les doses de son traitement par deux.