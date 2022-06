Pour tout savoir des nouvelles consignes de tri dans le Cotentin

Chaque année ce sont 47 809 tonnes de déchets qui sont collectés dans le Cotentin et qui finissent à l'enfouissement soit l'équivalent de cinq Tours Eiffel. Un mauvais résultat puisque cela représente 40% de plus qu'un territoire équivalent. Alors ces nouvelles consignes vont permettre de trier mieux et plus. Une mise en place progressive jusque fin 2022.

Qu'est-ce-qui change ?

Jusqu'ici on pouvait mettre dans la poubelle jaune du carton, du papier, des bidons, des bouteilles, des sacs ou des conserves et bien désormais dans les secteurs de Montebourg, Valognes et Bricquebec on pourra aussi y déposer tous les emballages : "tout ce qui est pot de yaourts, barquette de viande, les sachets, emballages en aluminium" selon Gabriel Vaudelet ambassadeur du tri à l'agglo du Cotentin.

Qui cela va-t-il concerner au final ?

Ces consignes de tri s'étendront de la Hague à la Côte des Isles le 3 octobre puis Cherbourg et la Saire (secteur Digosville) le 28 novembre et enfin le Val de Saire et le secteur de Saint-Sauveur-le-Vicomte le 31 décembre. A la fin de l'année 2022 partout dans l'agglo du Cotentin on pourra mettre TOUS les emballages dans la poubelle jaune. Sachant qu'aujourd'hui chaque habitant du Cotentin produit 259 kg de déchets non valorisables. Avec ces nouvelles consignes de tri et le tout emballage dans la poubelle jaunes ce poids passerait à 169 kg par habitant et encore mieux à 94 kg si en plus vous faites du compostage.

Changement aussi de la collecte

Le mode de collecte est aussi modifié sur Bricquebec, Valognes et Montebourg dans un premier temps. Les collectes des recyclables et des déchets ménagers non valorisables se font depuis hier en porte-à-porte, ce qui signifie qu'un camion passe à chaque domicile une à deux fois par semaine . Il récupère non plus des sacs mais des bacs (un gris pour les déchets résiduels ordinaires, un jaune pour les emballages et papiers). Les mairies et les habitants ont été informés. Ce nouveau mode de collecte sera aussi mis en place progressivement jusqu'à la fin 2022 sur toute l'agglo en plus du tri.

Renseignements auprès des ambassadeurs du tri au 02 33 53 92 04 et surwww.lecotentin.fr/la-collecte