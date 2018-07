Strasbourg, France

Dans la grande famille du cirque, ce sont désormais eux les bêtes sauvages. André-Joseph et Sandrine Bouglione, des dresseurs qui ont jeté l'éponge et sont en campagne contre les représentations de cirque avec animaux.

On arrivait à un moment de notre vie où il nous fallait transmettre un savoir avec lequel nous n'étions plus en phase. Sandrine Bouglione

Le couple met en avant un sondage selon lequel 67% des français seraient opposés aux représentations de cirque avec animaux. André-Joseph et Céline expliquent aussi qu'ils ne voulaient plus être en contradiction avec la défense de la cause animale qui leur est chère. Pour eux la place des animaux sauvages est dans leur milieu naturel, et pas ailleurs.

Les animaux sauvages sont victimes de leur beauté, de leur charisme, dès qu'ils entrent en piste tout le monde fait ouaaaahhhhh. André-Joseph Bouglione

Les ex-dresseurs sont en train de mettre sur pied un éco cirque certifié 100% humain. Il devrait planter son chapiteau à Strasbourg en début d'année prochaine. Strasbourg où le conseil municipal a adopté en avril dernier à l'unanimité un vœu en faveur de l'interdiction des cirques avec des spectacles d'animaux sauvages.