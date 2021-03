Ce samedi était revendicatif à Lille, avec plusieurs cortèges dans les rues. Un collectif appelait à défiler pour un logement décent pour tous. Les artistes ont, eux, réclamé en musique une réouverture des salles de danse et de spectacle.

Pour un logement décent et pour "continuer à danser" : deux cortèges et un millier de manifestants à Lille

Un millier de manifestants se sont croisés dans les rues de Lille samedi après midi, avec deux cortèges.

L'un était organisé par le collectif Mobilisation Danseurs Hauts-de-France qui réclame la réouverture des écoles de danse et des salles de spectacle. Selon lui, sx millions de danseurs professionnels et amateurs sont à l'arrêt en France et un tiers des structures sont désormais menacées de fermeture définitive.



Autre défilé, celui d'un collectif d'associations, de syndicats et de partis politiques qui réclamait un logement digne pour tous, dans le cadre d'une journée d'action européenne.

A Lille, ce "collectif 27 mars" dénonce les limites de l'encadrement des loyers et souligne qu'il recense 3.000 personnes sans abri dans la métropole lilloise, alors qu'il y aurait entre 5.000 et 8.000 logements vacants.