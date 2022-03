Pour un "Marseille en couleurs", le Carnaval fait son retour sur le Vieux-Port et la Canebière

Après deux ans d'absence à cause du Covid, le Carnaval de Marseille fait son grand retour samedi 2 avril. La mairie qui a présenté l'évènement ce jeudi, souhaite une fête populaire, inclusive et écolo. Le défilé entre le Vieux-Port et la Canebière sera coloré et animé, à l'image de la ville.

Retour en centre-ville

Pendant longtemps le Carnaval de Marseille s'est excentré au sud de la ville, sur le Prado 2 et les allées Borély. Mais pour la nouvelle majorité du Printemps Marseillais, cette fête populaire doit avoir lieu en centre-ville. "Quand l'OM gagne c'est le Vieux-Port, quand on fait la fête c'est le Vieux-Port, quand on fait le feu d'artifices, c'est le Vieux-Port et quand un touriste arrive à Marseille, c'est le Vieux-Port", résume enthousiaste Ahmed Heddadi, adjoint en charge du lien social.

Pour en finir avec la grisaille, du vert, du rouge, du bleu et du blanc

Ce défilé 2022 sera donc populaire "pour les Marseillais et par les Marseillais", le vaste réseau socio-culturel de la ville a été mis à contribution. Un Carnaval coloré et animé par 400 carnavaliers professionnels et amateurs, adultes et enfants, valides et artistes handicapés. André Péri, le metteur en scène de ce Carnaval 2022 a souhaité une fête à l'image de la ville et des habitants.

La ville et les organisateurs du Carnaval de Marseille sont aussi soucieux de l'environnement. Tous les chars, structures décorées ou sonorisées seront sans moteur, tractés uniquement par des vélos. Les Marseillais sont d'ailleurs invités à venir "nombreux, habillés en blanc et à vélo".

Des échassiers défileront pour le Carnaval 2022 à Marseille. © Radio France - Fred Chapuis