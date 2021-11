Pour un Noël solidaire, des sapins vendus au profit de l'ADAPEI 36 qui accompagne les personnes handicapées

Ça y est, c'est la période où on commence à installer les décorations de Noël ! Si vous n'avez pas encore acheté votre sapin, pourquoi ne pas en profiter pour faire une bonne action ? Depuis quelques années dans l'Indre, des sapins sont vendus au profit de l'ADAPEI 36 (Association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales de l'Indre).

Ils sont cultivés à Murs, aux portes de la Brenne. "On a cinq hectares de sapins plantés", explique Philippe Lonati, à l'origine du projet. Ancien pépiniériste, il est aujourd'hui gérant du château d'Allogny. "Un sapin coupé = un don pour l'ADAPEI, raconte-t-il. C'est en circuit court, ce sont des sapins qui viennent de l'Indre et qui sont vendus dans l'Indre. Et à chaque sapin coupé, on en replante un".

Père d'une fille handicapée, c'est un sujet qui lui tient à cœur. L'an dernier, il avait vendu 350 sapins, ce qui avait permis de récolter 1.500 euros pour l'association. Cet hiver, il espère en vendre 500.

Des sapins vendus entre 10 et 50 euros

Plusieurs journées de vente sont organisées : le samedi 27 novembre, le week-end des 3 et 4 décembre, le week-end des 11 et 12 décembre, et le week-end des 18 et 19 décembre). Pour acheter votre sapin, rendez-vous sur la parking de Kiabi à Cap Sud, à Saint-Maur.

Chacun pourra choisir son sapin sur place. "On a des petits sapins d'un mètre jusqu'à 2,50m, indique Philippe Lonati. Et si des personnes en veulent des plus grands, il faut qu'elles m'appellent". Côté tarif, comptez entre 10 et 50 euros pour votre sapin. Pour les plus grands, ça peut aller jusqu'à 100 euros. Il s'agit de sapins Nordmann.

Si vous voulez réserver votre sapin, vous pouvez contacter Philippe Lonati par au téléphone au 06.85.97.47.42 ou bien via sa page Facebook.

Des pieds de sapins fabriqués à l'Idhem de Saint-Maur

Le projet solidaire ne s'arrête pas là. Pour soutenir votre sapin, vous pouvez acheter un pied de sapin. Ils sont fabriqués par une quinzaine d'employés de l'Idhem, la structure de l'ADAPEI 36 qui accompagne et fait travailler des personnes en situation de handicap. "Ça fait partie de nos missions de trouver des ouvrages spécifiques pour développer des apprentissages, donc ça nous a aidé de trouver cette forme de pied de sapin", explique Thierry Kerguen est le moniteur dans l'atelier bois.