Pour un retour du Planning familial à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, Landes, France

Appel aux bénévoles pour recréer l'association du Planning familial à Mont-de-Marsan. Cela fait maintenant deux ans qu'il n'y a plus de Planning familial dans la cité montoise et d'ailleurs dans les Landes. Sur les 12 départements que comptent la Nouvelle Aquitaine, tous ont un planning familial sauf les Landes. "C'est un manque crucial" explique Arlette Tapiau Dangla, présidente de la Ligue de l'enseignement des landes qui milite pour la re-création du Planning familial.

Si pour beaucoup le Planning familial est vu comme une structure inhérente à la société française, on a tendance à oublier que cette structure est une association. Et qui dit association, dit bénévoles, militants. Sans suffisamment de bénévoles, l'association ne peut plus assurer correctement ses missions dans les collèges ni ses permanences. C'est ce qui est arrivé à l'antenne de Mont-de-Marsan. L'association du Planning familial existait depuis 1974 mais en décembre 2017, elle a été dissoute, faute de bras.

On n'ose pas toujours aller voir le médecin. - Arlette Tapiau Dangla

Le Planning familial est donc une association qui gère des centres de planification et des établissements d'information, de conseil conjugal et familial. C'était le cas à Mont-de-Marsan. Un lieu d’accueil visible et reconnu permettant à toute personne quelle que soit sa situation, d’accéder à une information sur la contraception, l'avortement, les violences, le VIH ou encore les MST. L'antenne montoise développait l’éducation à la sexualité et les actions de prévention en santé sexuelle, en intervenant dans les collèges et les lycées, en tenant également des permanences, en organisant des conférences.

"Avec certaines évolutions de la société, on voit que beaucoup de jeunes sont en demande de structure tel que le Planning familial" analyse Arlette Tapiau Dangla. "On n'ose pas toujours aller voir le médecin mais alors vers qui se tourner?" interroge la présidente de la Ligue de l'enseignement des Landes. Et de raconter: "Nous avons eu le cas de plusieurs jeunes qui sont allés à l'ancienne antenne du Planning familial. Et devant les portes fermées, ils demandaient désespérément aux personnes qui se trouvaient aux abords Où est-ce qu'on peut s'adresser?"

Les professions médico-sociales alertent

Les politiques, les professionnels de santé, les association réclament tous le retour de cette structure. Car "c'est un lieu d'écoute et de parole avant l'hôpital ou le commissariat dans le cas de violences." Pour Mifa Basseler, militante à la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine, le planning familial c'est aussi un observatoire de ce qui se passe en terme de sexualité sur un département. A l'heure de l'internet illimité, l'exposition grandissante des plus jeunes aux images pornographiques inquiète. "A propos de la sexualité, il y a besoin de donner une notion de respect, de consentement, d'égalité" explique Mifa Basseler.

Pour qu'une association du Planning familial revoit le jour à Mont-de-Marsan, une réunion d'information se tiendra le 9 janvier 2020 à 18h au siège de la Ligue de l'enseignement des Landes à Saint-Pierre-du-Mont.