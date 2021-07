Pour visiter le Pont d'Avignon aussi le pass sanitaire est obligatoire

Le pass sanitaire est obligatoire depuis le mercredi 21 juillet dans tous les lieux de culture et de loisir qui accueillent plus de 50 personnes. C'est le cas même dans les lieux ouverts sur l'extérieur comme le Pont d'Avignon.

Depuis le mercredi 21 juillet, il faut montrer la preuve d'une double vaccination ou un test PCR négatif pour accéder aux lieux de culture et de loisir accueillant plus de 50 personnes. C'est le cas dans les bibliothèques, les médiathèques, les musées et ce, même en extérieur !

En Vaucluse, le pass sanitaire s'applique donc, par exemple, sur le site archéologique de Vaison la Romaine, au Fort Saint André à Villeneuve-Lès-Avignon et sur le Pont d'Avignon ! Devant l'entrée, au moment des contrôles cela en surprend certains. Christine est originaire de la région parisienne, elle est en Vaucluse pour les vacances : _"_C'est en plein air donc je ne vois pas pourquoi il me faut un pass sanitaire !"

Mais l'employé chargé de vérifier les QR Codes est catégorique : sans pass sanitaire, la femme de rentrera pas. Christine s'énerve : "Ils sont chiants ! Vraiment je suis en colère."

Refoulé aussi Mattis et ses trois amis originaires du Luxembourg : "On a des tickets mais on ne peut pas rentrer. Moi je ne suis pas contre les mesures, la vaccination mais j'ai cru que comme c'est dehors on pourrait rentrer normalement ! En plus on est trois à être vaccinés complètement, il y a juste une personne à qui il manque deux jours pour avoir le pass."

Pas de pass sanitaire non plus pour Benedicte et Thierry en vacances avec leurs deux enfants : "Donc là on est bloqué ! Franchement c'est pénalisant. Vu que c'est à l'extérieur on s'était dit que ça allait être accessible mais enfaite non..."

Alors pour éviter les déçus les responsables du Pont d'Avignon tentent d'informer les visiteurs des leur arrivée. Hakim Saoufi est responsable d'exploitation : "On le fait vraiment en amont, on informe les gens dans la file d'attente que pour accéder aux caisses il faudra le pass sanitaire ou un test de moins de 48 heures."

Mais malgré les précautions, en quelques jours le Pont d'Avignon enregistre déjà une baisse de fréquentation de 10% assure le responsable d'exploitation.