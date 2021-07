Pour voir passer les coureurs du Tour de France, il faut savoir attendre à Apt

11e étape du Tour de France avec une double ascension du Ventoux. L'étape a été difficile avec beaucoup d'abandons. Le belge, Wout Van Aert s'impose à Malaucène aprés 199 km de course. Le tour est passé à Apt et pour les spectateurs, voir le Tour, c'est surtout attendre longtemps.

Pastis sur le muret et chaises de la salle à manger dans la rue

A l'ombre dans la ligne droite d'Apt, Jules patiente avec son frère. Deux verres de pastis sont sur le muret. Ces deux Parisiens sont respectueux de la Provence et des coureurs : "on est arrivé vers midi. On attend les coureurs avec un verre de pastis. On va les voir fournir un effort spectaculaire alors que nous sommes tranquilles à l'apéro".

Jeannine est bien assise sur le trottoir en face de la Poste d'Apt : "j'ai descendu les chaises. J'habite en face, juste là. Ce ne sont pas les chaises de la cuisine mais celles de la salle à manger". C'est sa sœur Josiane qui a insisté. D'habitude elle regarde le Tour de France à la télévision sur son canapé "mais là, il faut beaucoup attendre. C'est long alors pour être bien assises, je lui a dit de sortir les chaises".

Attendre le Tour de France au mauvais endroit

Dirk est venu de Hambourg (Allemange). Il n'a pas de chaises mais pour patienter, il joue aux cartes avec ses filles, assis sur la route au carrefour en face de la Poste à Apt. Un peu plus loin, Will prépare des pancartes avec ses filles; il vient d'Equateur mais est mariée à une provençale. Will est persuadé que le coureur équatorien Richard Carapaz entrera dans l'histoire avec cette double montée du Ventoux.

Dans le virage après le parking Santoni, Mélanie et Angélique sont déçues. Elles ont attendues longtemps mais "au mauvais endroit. La caravane publicitaire n’avait pas le temps de recharger pour nous lancer des objets. Il fallait pas être là, il fallait être de l'autre côté". Beaucoup de coureurs de cette 11e étape auraient pourtant aimé être sur côté à l'ombre...

