Soyez vigilants pendant les fêtes si vous empruntez les transports en commun : la période est davantage propice aux vols. Une unité de la police nationale est présente dans les tramways, les bus et les TER pour assurer une dissuasion et si besoin des interpellations.

Nice, France

La période des fêtes, une période de consommation intense est propice aux agissements des pickpockets et des voleurs à la tire. Une unité de sécurisation des transports en commun de la police nationale patrouille en ce moment à Nice sur le réseau Ligne d'Azur.

"C'est une unité de prévention qui comporte à la fois des effectifs en tenue et en civil. Elle peut avoir une mission répressive également en cas d'incivilité et dans la recherche d'auteurs de vols à la tire." Le commissaire Corinne Aury.

Corinne Aury, commissaire de police à Nice Copier

L'unité de sécurisation des transports en commun de la police à Nice - Karim Gourdache - communication DDSP

Léonard Duprès, brigadier chef de police, responsable de l'unité de sécurisation des transports en commun de Nice Copier

"Il y a quelques règles simples à adopter, sans tomber dans la paranoïa, quand on emprunte les transports en commun : si l'on porte un sac à dos, le placer en position ventrale, privilégiez les sacs en bandoulière. Être attentif à son environnement", expliqueLéonard Duprès, brigadier chef de police, responsable de l'unité de sécurisation des transports en commun à Nice.

Cette unité est présente dans les tramways, les bus et même les TER de la circonscription de Nice, entre les gares de Saint-Augustin et de Villefranche-sur-Mer. Il s'agit d'une unité spécialisée, créée au moment de l'Euro 2016 à Nice et qui, au vu de son efficacité, a été pérennisée.

Cette unité est appelée à se développer, se renforcer lors de la mise en place de la police de sécurité du quotidien, souhaitée par le président Emmanuel Macron.