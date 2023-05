Pourquoi 10 000 bouteilles de vin sont-elles stockées dans les caves du Chapeau Rouge à Dijon ?

Dans la tête d'un sommelier

Maxime Brunet est sommelier à la table 2 étoiles le Chapeau Rouge aux côtés de William Frachot depuis plus de 10 ans

Première poignée de main souriante dans le calme de la salle vide du restaurant doublement étoilé. L'ambiance est feutrée et apaisante. On se sent déjà comme à la maison. C'est pendant une journée de relâche, sans service, que Maxime Brunet a accepté de nous parler de son métier de sommelier. Avant de tomber amoureux du vin, Maxime aimait cuisiner.

Pourquoi vous n'êtes pas vigneron ? "Parce que c'est trop dur et que j'aime le contact avec la clientèle", Maxime Brunet

Dans les coulisses de la cave

Comment une bouteille de vin se retrouve sur les tables d'un restaurant 2 étoiles ? Et surtout pourquoi ? Maxime Brunet les a-t-il toutes goûtées et sélectionnées ? Dans les sous-sols secrets du Chapeau Rouge nous suivons la piste du sommelier.

La cave du Chapeau Rouge débordant de bouteilles de vin © Radio France - CM

Un échange amical ..

... plutôt que commercial. C'est ce que défend Maxime Brunet. Sommelier c'est avant tout un métier de contact et de rencontre. "On ne goûte plus le vin" nous dit-il. Ce à quoi nous ajoutons : le vin se vit en Bourgogne.

"Si je ne fais pas confiance au vigneron, à qui je ferais confiance ? Surtout pas aux journalistes viticoles", Maxime Brunet

L'exposition des guides Michelin à l'entrée du restaurant de William Frachot

L'accord parfait

Préparer un accord met et vin c'est sérieux et passionnant. Très souvent dans un menu 2 étoiles en Bourgogne on trouve du vin. Et ce vin il n'est jamais choisi au hasard. Comment se déroule cette sélection ? Réponse en situation dans les cuisines de William Frachot.

Maxime Brunet et William Frachot dans les cuisines du Chapeau Rouge à Dijon © Radio France - CM

Confiance avant tout

Dans les yeux de William Frachot, chef doublement étoilé du Chapeau Rouge, on lit de la confiance. À ses côtés Maxime Brunet, sommelier de l'établissement, reste discret mais attentif. La relation entre les deux hommes est évidente. Ils travaillent ensemble depuis 10 ans et c'est le paradis.

"Il n'y a pas de mauvais terroir, il n'y a que des vignerons qui ne le comprennent pas", Maxime Brunet

