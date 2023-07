Pourquoi 60 chats risquent d'être euthanasiés après leur découverte dans un apparemment niçois

C'est une affaire très choquante. 250 chats et chiens retrouvés entassés dans un appartement de 70 mètres carrés en plein centre-ville de Nice. Ces animaux, pour la plupart dans un état de dénutrition et de fatigue, ont besoin de soins mais surtout de familles . Car si la plupart ont été récupérés par des bénévoles (notamment de l'ARPA : Alliance pour le respect et la protection des animaux) certains sont toujours dans l'appartement. "Une soixantaine de chats attendent de trouver une famille" indique à France Bleu Azur le porte-voix de la cause animale, Henri-Jean Servat.

ⓘ Publicité

"On ne peut pas laisser ces chats aller à la mort" Henri-Jean Servat

L'élu niçois en appelle à tous : il faut adopter ces chats pour leur offrir une chance de survivre. Il dresse un constat simple : "les refuges sont pleins, nous sommes en été et les bénévoles sont en vacances, que fait-on de soixante chats qui ont besoin d'être soignés et nourris ? Ils seront euthanasiés si l'on ne leur trouve pas une famille" explique Henri-Jean Servat.

"Je ne laisserai pas, dans ma ville de Nice, euthanasier 60 chats"

Henri-Jean Servat en appelle à votre générosité et il vous invite à le contacter directement à son bureau de la mairie de Nice ou alors à contacter directement l'ARPA au 04 93 26 29 70 . Profitant au passage de l'antenne de France Bleu Azur "une radio qui aime les animaux et soutient la cause animale" pour saluer le travail de tous les bénévoles des associations et notamment celui d' Anne-Marie David de l'ARPA qui est venue "dans mon bureau fatiguée, usée, quand elle a découvert cette atrocité".