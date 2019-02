C'est un emblème du patrimoine gastronomique français, bourguignon, et icaunais : le vin. D'après une étude de l'organisation internationale du vin, en 2016, chaque Français d'âge adulte a consommé en moyenne 51 litres de vin, contre 71,5 en 2000. Une baisse de près de 30%.

Pourquoi boit-on moins de vin ?

L'explication est avant tout culturelle. "D'abord il y a une évolution du goût, selon Benjamin Lemaire, fondateur de l'agence de voyage "Le vin tout simplement", installée à Saint-Martin-sur-Armançon, et chroniqueur sur France Bleu Auxerre. Le vin était la boisson de nos parents, de nos grands-parents, alors qu'aujourd'hui il y a plutôt un engouement pour la bière, ou même les alcools forts : whisky, gin, vodka...". Et puis, on ne boit plus de vin tous les jours : "le rapport des Français au vin, il change. Avant _il y avait des consommateurs de vin journaliers_, maintenant on ne boit plus de vin tous les jours. C'est presque générationnel", conclut Benjamin Lemaire.

Est-ce aussi une question de santé publique ?

Bien sûr ! Il est évidemment terminé le temps où certains prenaient le vin pour un médicament. La loi Evin notamment est passée par là en 1991, limitant la publicité pour l'alcool. Et puis il y a également eu de nombreuses campagnes de prévention pour lutter contre l'alcoolisme. Ainsi la consommation d'alcool a globalement baissé en France ces dernières décennies, et logiquement celle de vin aussi. Mais attention à ne pas relativiser. La dernière enquête de Santé Publique France sur le sujet dévoile un chiffre assez terrible : 40 000 décès par an sont liés à l'alcool.

Cette baisse de la consommation a t elle des conséquences négatives sur l'économie du vin ?

Et bien non, parce que ce que le budget annuel des Français consacré à l'alcool est stable : 325 euros annuels en 2017, alors même que l'on boit moins. Les spécialistes estiment que les Français privilégient de plus en plus la qualité, à la quantité. C'est ce que constate Nelly Lega, qui tient la Cave du Maréchal depuis cinq ans en centre-ville d'Auxerre : "les clients nous disent qu'ils ont tant comme budget, et qu'au lieu d'avoir deux bouteilles, ils préfèrent en avoir une, qui respecte certains critères, par exemple sur _l'environnement_. On va aller vers un produit de qualité, plutôt que de privilégier le volume. C'est plutôt positif, car on se rend compte que les gens veulent mieux consommer".

Pour compenser la baisse du marché intérieur, les viticulteurs exportent : le vin français à l'international, c'est plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. A Chablis par exemple, deux bouteilles sur trois partent à l'étranger.