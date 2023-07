Pourquoi des centaines de jeunes défilent dans la forêt du "Quoicoubeh" en Dordogne ?

"T'as les cramptés ?", demande Martin, 8 ans, d'un air malicieux. Le petit garçon est entouré par une dizaine de jeunes venus avec leurs parents dans un gîte de Coly-Saint-Amand, en Dordogne. Il n'attend qu'une chose : que l'un d'entre eux réponde "quoi ?" pour enchaîner dans un éclat de rire : "quoicoubeh !". Depuis le début de l'année, c'est l'expression qu'ils utilisent tous dans la cour de récréation. Elle a remplacé la blague : "Quoi ? Feur !".

Alors la surprise est grande lorsque Gaspard ouvre l'application Google Maps sur son téléphone portable. La petite troupe originaire de Poitiers est en balade et veulent savoir où ils se trouvent. Et là, au milieu de nulle part, ils la remarque : la forêt du Quoicoubeh. "On a crié, on a sauté partout, on s'est dit : "mais quoi ? (quoicoubeh ndlr) comment c'est possible ?"", s'amuse Louise.

De la blague au buzz

Les jeunes ont donc voulu voir de leurs propres yeux cette fameuse forêt, située à une centaine de mètres de leur location. Sur place, il faut se frayer un chemin entre les arbres et la végétation peu entretenue. Il n'y a ni panneau, ni "cramptés", c'est une forêt comme les autres.

Tout simplement parce qu'elle vient d'être rebaptisée par le fils du propriétaire du terrain : Antonin, 15 ans. "J'ai vu une vidéo d'un restaurant qui s'appelait comme ça à Paris, donc j'ai voulu faire la même chose avec la forêt de mon père", raconte l'adolescent. Un soir, il ouvre Google Maps, renomme le lieu et ferme son ordinateur. Le lendemain, et à sa plus grande surprise, sa requête est acceptée.

Antonin a renommé la parcelle de son père sur Google Maps - Capture d'écran Google Maps

Depuis, de nombreuses personnes la remarque. "Ca a commencé petit à petit mais maintenant il y a plus de 58 000 vues", s'étonne Antonin. Il peut aussi voir qu'au moins 300 personnes s'y sont rendus en utilisant l'itinéraire Google. En dessous de l'annonce, une vingtaine d'internautes ont publié des commentaires pour poursuivre la blague. "Au début c'était pour amuser mes copains, je suis surpris de l'ampleur que ça prend", rigole-t-il.

"C'est un défilé incessant"

A tel point donc, que de plus en plus de jeunes en vacances se rendent sur les lieux. Louise, Gaspard et leurs amis font la blague toute la journée. Leurs parents, eux essayent de suivre : "Il faut répondre : "quoi"", tente d'expliquer Stéphane. Céline, elle, est à bout : "J'en peux plus, ils font ça toute la journée !". Alors quand elle a appris l'existence de la forêt, elle n'en revenait pas. "Je me suis dit : "quel curieux hasard !", ça nous poursuit jusqu'au lieu de nos vacances", sourit-t-elle.

Mais ça ne fait sourire qu'à moitié Valérie, qui habite juste en face de la forêt. Depuis deux mois, elle voit passer "un défilé incessant de jeunes", plusieurs fois par jours. L'habitante ne connaissait pas l'expression, elle s'est renseignée sur Internet et pourrait trouver ça rigolo si les curieux ne venait pas déranger les locataires de son gîte, un petit peu plus bas. "J'ai pleins de gens qui débarquent chez moi parce qu'il a mis mon adresse. Ca devient un peu pénible. Tous les jours il y a des camping-car qui se garent dans mes pruniers", souffle-t-elle.

La forêt du Quoicoubeh... n'a rien de spécial ! © Radio France - Gabin Grulet

Gao, son grand chien noir, passe maintenant son temps à aboyer. D'ailleurs, il a fait peur à Louise et Gaspard quand ils sont venus. Valérie demande simplement à ce que l'adresse change pour que les jeunes se garent avant d'arriver dans son impasse. L'habitante a même fait une réclamation auprès de Google et attend une réponse. D'ici là, la forêt du Quoicoubeh reste "un mystère" pour elle, surtout "qu'il n'y a même pas de champignons !".

La forêt la plus célèbre des cours de récré

Vincent Geoffroy, le maire de la commune a été surpris comme tout le monde par la nouvelle. L'enseignant connaît bien l'expression, il l'a entendu toute l'année dans ses classes. "C'est signe que des jeunes sont actifs sur la commune, c'est la cour de récréation transposée dans une forêt donc c'est plutôt bien", estime l'élu. Mais il assure qu'il interviendra en cas de problème : "il ne faut pas que ça devienne une gêne pour les riverains car c'est un chemin difficile d'accès".

Antonin, le créateur de la blague, dit ne pas avoir voulu créer de gêne mais simplement s'amuser. Pour l'instant il n'a pas de nouvelles idées mais cherche des planches pour créer un panneau "forêt de Quoicoubeh" à l'orée du bois.