Pourquoi et comment fête-t-on le solstice d’été ?

Ce vendredi 21 juin, on fête en musique l'arrivée de l'été. C’est aussi le jour le plus long de l'année, ce qu'on appelle le solstice d'été. Un événement calendaire qui donne lieu a des célébrations depuis la nuit des temps.

Yonne, France

Le solstice d'été : qu'est-ce-que c'est ?

La terre tourne chaque jour sur elle -même, mais elle tourne aussi autour du soleil. Une rotation qui dure une année, mais comme l'axe de rotation de la terre est légèrement incliné. On se retrouve donc plus ou moins loin du soleil. En été, l'inclinaison de l'hémisphère nord vers le soleil est maximale. Ces rayons nous frappent plus directement. Résultat : il chauffe d'avantage et notre exposition est plus longue jusqu'au fameux solstice d'été qui correspond au jour où l'hémisphère nord est le plus proche du soleil.

Quels sont les symboles qui entourent cette journée ?

Depuis des siècles, ce sommet du cycle solaire est accompagné de superstition. Les agriculteurs célèbrent la belle saison, ces jours plus longs qui leur permettent de travailler la terre plus longtemps et d'espérer de belles récoltes. On rend hommage à la fertilité de la terre et à la puissance du soleil, porteur de chaleur et de lumière. Un soleil avec lequel les architectes ont toujours joué, comme sur le site préhistorique de Stonehenge en Angleterre où le soleil se lève dans une arche de pierre le jour du solstice d'été.

Un jeu qui existe aussi avec les pyramides en Egypte ou plus près de nous avec la basilique de Vézelay où un chemin de lumière se dessine dans l'édifice à cette période de l'année.

Chaque année, autour du solstice d'été, le chemin de lumière apparaît dans la basilique de Vézelay (Yonne). © Radio France - Delphine Martin

Comment est célébré le solstice d'été de nos jours?

Chez nous, il est associé depuis 1982 à la fête de la musique mais traditionnellement c'est la fête de la Saint-Jean qui salue l'arrivée de l'été. Une fête païenne à l'origine, qui a été christianisée. On la célèbre le 24 juin pour la nativité de Jean le baptiste, on l'accompagne de grands feux, symboles de la puissance du soleil, mais aussi de rondes et de danses.