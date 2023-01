Pourquoi faire le pari de la sobriété alcoolémique en janvier ?

Ça fait peut-être partie des bonnes résolutions que vous avez prises, pour débuter l’année. Réduire votre consommation d’alcool. Au moins pour le mois de janvier. C’est ce qu’on appelle le « Dry January ». Un défi né en Grande-Bretagne et que l’addictologue Julien Gambier appelle à suivre. « Il peut permettre de modifier la perception que l’on a sur l’alcool. Il est important de prendre conscience que l’on peut être quelqu’un de sympa sans consommer d’alcool », défend ce docteur qui travaille au centre médical l’Egregore, à Caveirac.

ⓘ Publicité

Quels sont les bénéfices ?

Pour arriver à tenir ce pari jusqu’au bout, il existe une application mobile : Try Dry . L’idéal est de se lancer à plusieurs. Selon Julien Gambier, les bénéfices apparaissent au bout de quelques jours. « On peut constater une meilleur qualité de sommeil, moins de fatigue, un meilleur moral, moins d’anxiété, et peut-être, à la fin du mois, une perte de quelques kilos. »

loading