Yonne, France

Pourquoi fait-on moins de bébés?

La première raison est que le nombre de femmes en âge d'être maman, c'est à dire entre 18 et 50 ans recule: Il était de 9 millions il y a 20 ans, et aujourd’hui on dénombre seulement 8,4 millions de femmes en âge de procréer. Car les femmes, comme le reste de la population vieillissent. Les femmes deviennent aussi maman plus tard parce qu’elles sont de plus en plus nombreuses à faire des études ou a privilégier leur carrière professionnelle avant de franchir le pas. Le plus souvent, elles ont leur premier enfant passé trente ans, soit douze mois plus tard qu'il y a 10 ans et 4 ans plus tard qu'en 1975. Aujourd'hui, les femmes choisissent aussi de faire globalement moins d'enfants: Deux en moyenne jusqu'en 2008. Aujourd'hui le taux de fécondité (c'est comme cela qu'on l'appelle) est tombé à 1.8.

Quelle tendance en région Bourgogne Franche-Comté et dans l’Yonne

En Bourgogne Franche-Comté comme dans l'Yonne, les femmes en âge d'avoir des enfants sont moins nombreuses. Quatre sur dix sont âgées de 15 à 49 en 2017 contre une sur deux dix ans plus tôt. Selon l'INSEE "en dix ans la baisse régulière du nombre de femmes en âge de procréer explique, à elle seule, 200 naissances en moins chaque année dans la région ".Dans l'Yonne par exemple il y a eu 3 160 naissances en 2017 soit 7% de moins que l'année précédente.

La région perd des habitants - INSEE

Est-ce que la France fait plus ou moins d'enfants que ses voisins européens?

Bonne nouvelle, la France reste le pays de l'Union Européenne ou la fécondité est la plus élevée devant la Suède, l'Irlande, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Arrive ensuite les pays du Nord-Est de l'Europe avec une progression spectaculaire du nombre de naissance selon Eurostat. En Lettonie, Roumanie ou encore Bulgarie, le taux de fécondité a bondi de 30 à 45% entre 2005 et 2016 en raison notamment du développement économique. C'est dans le sud de l'Europe qu'on fait le moins d'enfants : Au Portugal, en Grèce en l'Italie et l'Espagne. Enfin le pays le pays le moins fertile d 'Europe et même du monde est Chypre avec une seule naissance par femme en moyenne.