"Pourquoi ici ?" : ils s'opposent à l'installation d'une antenne-relais dans le Sud-Mayenne

"Nous souhaitons avoir davantage de réseau, mais pas au détriment de notre environnement." Un collectif de riverains de Ménil, au sud de Château-Gontier, se bat contre le projet d'installation d'une antenne-relais, sur les bords de la Mayenne. Dans cette commune de près d'un millier d'habitants, le réseau téléphonique est très faible. La préfecture a donc proposé à la mairie de financer une antenne-relais, dans le but de réduire au maximum les zones blanches en Mayenne.

Ils découvrent le projet grâce à un drone qui survolait la zone

"Nous sommes au plus bas de la commune, dans une zone inondable. Pourquoi ici ?", s'interroge Blandine Davout, à l'origine de ce collectif. Début octobre, un drone survole sa maison, située à une centaine de mètres de l'emplacement privilégié pour cette antenne-relais. "Nous nous sommes inquiétés de savoir ce qu'il se passait et ensuite, nous avons appris qu'une étude durait depuis un an."

Le collectif espère regrouper de plus en plus de citoyens. Ils sont une vingtaine ce 12 janvier. © Radio France - Maxime Glorieux

Le cadre est champêtre, avec un chemin de randonnée qui longe le terrain communal en question. "Il y a des chênes tout autour. Quel est leur devenir? Je ne suis pas scientifique, mais je sais lire : il y a des études qui démontrent que les animaux sont trois fois plus sensibles que l'Homme aux ondes électromagnétiques, ajoute Blandine Davout, citant une étude de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). Et puis, c'est aussi une dévaluation de l'immobilier."

Une menace pour la faune et la flore ?

Celle qui habite depuis huit ans sur la commune, entourée de champs, espère rallier des riverains à sa cause. Ils sont une vingtaine à avoir rejoint le collectif. "Tout le monde peut y être sensible parce que tout l'été, on croise des touristes qui adorent venir là, avec notre guinguette et le camping. Ces gens ont besoin de réseau, on est d'accord, mais est-ce que ça se justifie de gâcher le paysage ?"

L'antenne-relais (une croix sur le plan) pourrait être implantée à 115 mètres de la maison de Blandine Davout (un rond sur le plan). © Radio France - Maxime Glorieux

L'antenne-relais serait à une dizaine de mètres du chemin de halage. "Et puis, vous le voyez, il y a une faune et une flore extraordinaires. On est dans une vallée très verdoyante qui ne mérite absolument pas d'être gâchée par une construction aussi affreuse qu'une antenne-relais", lance Blandine Davout.

Un autre terrain, privé, a été envisagé

Pendant de nombreuses semaines, le collectif tente de décrocher un rendez-vous avec la mairie. Il a finalement lieu à la mi-décembre, sans succès. Un deuxième terrain a été envisagé, cette fois sur les hauteurs de la commune. Le propriétaire, qui a d'abord refusé, avant de proposer une alternative, n'a aujourd'hui reçu aucune réponse. De son côté, la mairie attend les résultats d'une étude et donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, le collectif (antennerelaismenil@laposte.net) se réunit ce samedi 15 janvier à 9h45, place de la mairie.