Pourquoi il n'y a aucun feu d'artifice en Dordogne pour le 15 août

Vous ne verrez pas de feux d'artifices en Dordogne ce lundi soir pour le 15 août, tous les spectacles de feux d'artifices sont annulés quelque soit leur taille et quelque soit le lieu dans le département sur décision de la préfecture. Elle a pris un arrêté pour tous les interdire à cause du risque sévère de feu de forêt mais aussi à cause de la sécheresse et parce que des pompiers périgourdins sont partis en renfort sur des incendies hors-département.

Cette interdiction valable depuis le 10 août dernier est maintenue jusqu'à ce mardi 16 août à midi.