Pourquoi il y a-t-il autant de moustiques cet été à Hyères ?

Vous l'avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de moustiques cette année, plus que d'habitude, dans plusieurs communes du Var et plus globalement du Sud. C'est le cas notamment à Hyères, où plusieurs types de moustiques dont le tigre se régalent à sucer le sange des touristes et locaux.

"Ils m'ont vraiment défoncé"

Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la jambe de Paulo, un saisonnier originaire de Saint-Etienne. D'après lui, il a environ une dizaine de piqûres. "C'est une grosse catastrophe, je ne pensais pas que ce serait autant. Ils m'ont vraiment défoncé cette année" s'exclame-t-il tout en gardant le sourire.

Toute les personnes rencontrées dans les rues font le même constat : "Il y a plus de moustiques cette année, on est plus piqué que d'habitude". "On sort de la pharmacie là" déclare justement Frédérique, une vacancière dijonnaise. "On vient d'acheter les produits." "C'est surtout le soir qu'il y en a beaucoup" ajoute sa fille.

"Entre 50 et 60 appels par jour" au centre de démoustication

Résultat, on ne chôme pas du côté de Jean-Brice Cortez, le responsable du service de démoustication de la ville de Hyères. "C'est entre 50 et 60 appels par jour et en plus on reçoit également des mails". De la part de touristes mais aussi de "Hyérois qui sont installés depuis longtemps ou qui sont nés ici et qui nous disent qu'il n'ont jamais vu ça.".

Cette situation exceptionnelle est due à l'orage fin juin à Hyères. Il est tombé en trois heures l'équivalent de deux mois de pluie. Cet épisode a eu pour conséquence, selon Jean-Brice Cortez, que "cet apport exceptionnel d'eau a créé des points d'eau stagnantes, ce qui a favorisé de manière exceptionnelle et exponentielle la reproduction. Tous les œufs ont pu entamer leur cycle larvaire et on s'est retrouvé avec une prolifération assez importante de moustiques."

Toute la ville est concernée. D'après le service démoustication de Hyères, la vie d'un moustique est d'environ 3 semaines, un mois maximum. La situation devrait donc s'améliorer à la fin du mois de juillet, le temps que toute cette nouvelle population de moustiques qui est née début juillet après l'orage meurt.

Les bornes anti-moustiques "ne peuvent pas tout faire"

Le responsable explique recevoir également des appels de personnes se plaignant de l'inefficacité des 400 bornes anti-moustiques installées dans la ville. D'après lui, ces bornes "permettent de réduire la nuisance mais ne sont pas la solution miracle." Jean-Brice Cortez rappelle qu'elles sont "complémentaires avec tous les actions que l'on peut faire nous mais elles ne peuvent pas tout faire."

Il ajoute qu'"elles ont été très efficaces en 2020-2021 mais on n'avait pas eu cette situation météorologique. Quand il pleut six fois dix millimètres et que ça a le temps de s'écouler, les bornes font très bien leur boulot. Elles ne sont que complémentaires aux actions qui doivent être fait sur le domaine public et chez les privés.s"

La lutte contre les eaux stagnantes est fondamentale

D'ailleurs Jean-Brice Cortez insiste sur le fait que si les pouvoirs publics ont évidemment leur rôle à jouer, les particuliers peuvent également à leur niveau lutter contre la prolifération des moustiques. "La femelle du moustique tigre va pondre dans un endroit où elle va se dire 'tiens c'est un endroit humide, potentiellement il va y avoir de l'eau", dès que les œufs seront immergés ils vont entamer un autre cycle larvaire et on va entamer une autre population adulte."

Le responsable du service démoustication de Hyères en profite donc pour rappeler qu'il faut "vraiment faire le nécessaire chez soi, à savoir : vider tout ce qui pourrait être eau stagnante dans sa propriété du style la gamelle du chat que l'on a oublié. Couvrir si on a des bacs de composte et des bacs de récupération d'eau de pluie par des moustiquaires pour enfermer les moustiques et qu'ils meurent à ces endroits là et qu'ils ne sortent pas. Curer ses siphons d'évier, ses gouttières et vraiment si chacun a son niveau fait un petit peu, on pourra aussi réduire cette population là."