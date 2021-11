Pourquoi l'ajout du mot "iel" dans Le Robert fait-il polémique ?

A la suite de l'ajout du mot "iel" dans l'édition en ligne du dictionnaire Le Petit Robert, la polémique enfle, au point d'avoir forcé le ministre de l'Education nationale à réagir. Mercredi, le directeur général des édition Le Robert, a défendu l'ajout de ce pronom non genré. Explications.

Que signifie "iel" ?

C'est la première fois que vous lisez ce mot ? Pas de panique, son usage est encore peu répandu dans la langue française mais c'est son utilisation qui est forte de sens. Voici la définition qu'en donne Le Petit Robert dans son édition en ligne :

iel, iels : RARE Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. L'usage du pronom iel dans la communication inclusive. ON ÉCRIT AUSSI ielle​​​, ielles​​​.

Ce pronom non genré est donc la contraction des pronoms "il" et "elle" afin de parler d'une personne à la troisième personne sans référer à son genre. Il est principalement utilisé au sein de la communauté LGBTQI+ afin de désigner les personnes ne souhaitant pas être identifiées par un genre.

Pourquoi le mot fait-il polémique ?

Quand il a découvert l'ajout du mot dans Le Robert, François Jolivet, député LREM de l'Indre, a vu tout rouge. Sur Twitter, il a publié un courrier qu'il a adressé à Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Le député se dit "stupéfait" de constater qu'un "dictionnaire que l'on pensait être une référence" ait décidé de faire entre le mot "iel" dans ses pages. François Jolivet estime que ce choix du Petit Robert "serait le stigmate de l'entrée dans notre langue de l'écriture dite 'inclusive', sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie 'Woke', destructrice des valeurs qui sont les nôtres".

Le député a pu compter sur le soutien du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. Dans un tweet, il indique que "l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française".

Les éditions Le Robert se défendent

Mercredi, Charles Bimbenet, directeur général des éditions Le Robert, a défendu ce choix dans un communiqué. Il y confirme l'ajout du mot "iel" "il y a quelques semaines" et se défend de tout militantisme. S'il reconnait que l'usage de ce mot est "encore relativement faible", il explique que "depuis quelques mois, les documentalistes du Robert" ont constaté qu'il était de plus en plus utilisé. "De surcroît, le sens du mot 'iel' ne se comprend pas à sa seule lecture (...) et il nous est apparu utile de préciser son sens pour celles et ceux qui le croisent, qu'ils souhaitent l'employer ou au contraire... le rejeter", écrit-il.

Et de rappeler que "la mission du Robert est d'observer l'évolution d'une langue française en mouvement, diverse, et d'en rendre compte". "Définir les mots qui disent le monde, c'est aider à mieux le comprendre." "N'en déplaise à certains, Le Robert n'a pas été subitement atteint de 'wokisme' aigu, un mot 'non transparent' (pas encore défini, ndlr) dont nous vous promettons bientôt la définition", a-t-il conclu.