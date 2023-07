Pourquoi l'arrêté anti-burkini est invalidé sur les plages de Mandelieu-la-Napoule

Interdire le burkini c'est non pour le Conseil d'Etat. Les sages viennent d'annuler l'arrêté de Mandelieu-La Napoule qui interdisait le port du burkini sur les plages.

ⓘ Publicité

La ligue des droits de l'Homme gagne la bataille : "ça va à l'encontre des valeurs de la laïcité"

Cet arrêté avait été validé la semaine dernière par le tribunal administratif mais le conseil d'Etat n'est pas de cet avis.

Dans un communiqué, la plus haute juridiction administrative explique que cette interdiction portait atteinte à "la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle". Les sages constatent que "la commune ne mentionne aucun incident récent" et ne rappelle que des faits survenus "il y a respectivement 7 et 11 ans et le contexte général de menace terroriste" après les attentats de Nice en 2016 et 2020.

L'arrêté interdisait l'accès à la baignade du 15 juin au 31 août 2023.

L'avocat de la LDH, Me Patrice Spinosi estime que c'est "une décision parfaitement logique et nécessaire. Depuis 12 ans la ville de Mandelieu multiplie les arrêtés illégaux. Les maires ne peuvent pas interdire le burkini sur les plages. Le maire n'a pas la compétence de le décider et ça va à l'encontre des valeurs de la laïcité."