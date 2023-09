Pourquoi la mairie de Canet-en-Roussillon a choisi d'augmenter la taxe d'habitation des résidences secondaires

Suite au décret paru au Journal officiel en août, 37 nouvelles communes des Pyrénées-Orientales, principalement sur le littoral et en montagne, ont la possibilité d'augmenter leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires à partir de l'année prochaine. Elles doivent en revanche acter la décision d'ici la fin septembre. À Canet-en-Roussillon, le choix est déjà fait ; il a été validé mardi soir en conseil municipal. La hausse de la taxe sera de 30%. "Nous avons calculé, cela devrait représenter 20 euros par mois en moyenne", explique Stéphane Loda, le maire. Pour une grande villa avec piscine, en revanche, comptez 500 euros de plus sur un an.

ⓘ Publicité

Selon le maire, cette hausse devrait permettre à terme de transformer Canet-en-Roussillon, de station balnéaire à ville touristique, pour un tourisme quatre saisons. "L'idée serait de faire baisser les loyers et de remettre sur le marché des biens acquis par des gens qui vivront dans la ville tout au long de l'année. Cela permettrait d'offrir des services publics et privés toute l'année également."

Une hausse plus importante à Argelès-sur-Mer

Sur la Côte Vermeille, certaines mairies ont fait le même choix qu'à Canet. À Collioure, où plus de deux tiers des logements sont des résidences secondaires, la part de la taxe d'habitation que perçoit la commune va augmenter de 50% (comme Canet).

En revanche, à Argelès-sur-Mer, l'augmentation de cette part sera de 60%, soit la hausse maximale autorisée, ce qui représente un gain de plus de 1.700.000 euros.