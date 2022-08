Pourquoi la "poste historique" de Saint-Laurent-du-Var va disparaître

Le bureau de poste "historique" de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) va définitivement fermer le 3 septembre 2022. Une décision qui fait partie d'un plan national pour faire des économies, et changer la gestion de ce service public.

Un nouveau bureau de poste va fermer : celui de l'avenue Général Leclerc à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), le 3 septembre 2022. Seul celui situé près de la gare, avenue Général de Gaulle, restera ouvert.

Une décision qui déplaît au maire Joseph Ségura.

Je me suis opposé à cette fermeture. La tradition de la poste, c'est d'être au plus près des habitants. C'est un lien social très fort."

Le but de la direction de La Poste Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA), c'est d'arriver à l'équilibre financièrement.

Une question de survie

"Concrètement, on a perdu 25 % de notre fréquentation dans nos bureaux de postes français en dix ans", argumente le groupe. Selon lui, c'est une question de survie pour ce service public. "L'idée, c'est de s'adapter aux nouvelles tendances de consommation. [...] Par exemple, les gens qui ont un compte bancaire chez nous font leurs opérations sur Internet."

C'est le cas de Myriam. Elle travaille dans l'agence immobilière juste en face du bureau de l'avenue Leclerc : elle ne traverse jamais la rue pour envoyer du courrier. "J'ai 29 ans. Je fais tout via la plateforme numérique, même pour envoyer des lettres en recommandé." Pour cette dernière, cette fermeture va surtout gêner les anciens du centre-ville. Coralie, 72 ans, va devoir parcourir plus d'un kilomètre pour se faire conseiller par les postiers. "C'est pas La Poste qui va me payer le bus !", s'agace-t-elle.

Cinq points relais pour compenser

A cela, La Poste PACA a répond que, depuis 2019, elle a ouvert cinq points relais à Saint-Laurent-du-Var, notamment pour s'échanger du courrier ou des colis. Deux sont situés à 150 mètres du bureau qui va disparaître. "La mobilisation des commerces va permettre une meilleure amplitude horaire. Un magasin peut être ouvert jusqu'à 19 h 30, alors que la poste ferme plus tôt." Une réorganisation censée faire gagner du temps aux clients qui viennent pour des tâches simples.

Pour retirer une lettre ou déposer un colis, on n'a pas besoin d'un conseil particulier."

Pour Dominique, boucher de l'avenue Général Leclerc, la suppression de cette poste, ça veut dire moins de passage devant son commerce : "C'est terrible, parce que les gens viennent faire leurs courses à côté quand ils viennent à la poste. Il va y avoir encore moins de monde au centre-ville."

Pour l'entreprise au logo jaune et bleu, cette nouveauté va permettre au bureau de l'avenue De Gaulle d'être plus efficace, et mieux doté en nombre de conseillers. En effet, à partir du 3 septembre prochain, les deux employées du centre-ville seront transférées dans les locaux près de la gare.