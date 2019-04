Pourquoi la trouée d'Arenberg sera (presque) méconnaissable dans Paris-Roubaix dimanche

C'est l'un des secteurs pavés les plus célèbres de la Reine des Classiques. 2,3 kilomètres de pavés disjoints, biscornus qui font souffrir les hommes. Devenue trop dangereuse à cause de l'herbe envahissante, la trouée a subi un début de lifting.

Wallers, France

C'est un dicton comme le cyclisme en raffole : "on ne gagne pas Paris-Roubaix à Arenberg, en revanche on peut y perdre la course". Une phrase qui a rendu mythique cette traversée de la forêt de Wallers inaugurée en 1968 avec la première victoire au bout du "cannibale", Eddy Merckx. Au fil des années, l'herbe a envahi la première partie de ce secteur pavé rectiligne, le rendant extrêmement glissant en cas de pluie pour un peloton lancé dans ce faux plat descendant à près de 60 km/h. La rénovation devenait urgente pour Thierry Gouvenou, responsable du tracé de l'épreuve :

On a alerté depuis plusieurs années les gens qu'il y avait trop d'herbe, de boue, de terre, dans la trouée.

"A la moindre goutte de pluie, ce serait trop glissant, ajoute le responsable d'ASO (Amaury Sport Organisation). On a donc demandé aux collectivités de nous aider, de faire un grand nettoyage et enlever toute cette herbe qui dénaturait le secteur pavé".

