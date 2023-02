Pourquoi la zone C est-elle encore la dernière à partir en vacances cet hiver ?

Vos enfants sont fatigués et attendent avec impatience les vacances d'hiver, ce vendredi ? Beaucoup de parents d'élèves font ce constat en région parisienne, parce que comme en 2022, la zone C, qui concerne les académies de Paris, Créteil et Versailles, est la dernière à partir en congés d'hiver. En temps normal il y a un roulement, mais cette fois le calendrier scolaire a été inversé. L'explication est liée aux Mondiaux de ski alpin de Courchevel-Méribel , qui se tiennent jusqu'au 19 février.

ⓘ Publicité

Une demande faite depuis l'hiver 2021 par la Fédération française de ski. Jean Castex, alors premier ministre, y avait répondu favorablement lors de de son discours de présentation du plan "Avenir Montagne" à Bourg Saint-Maurice (Savoie). Cela devait permettre aux habitants des pays de Savoie d'assister plus facilement aux épreuves, et aux Parisiens de trouver plus facilement un hébergement.

En revanche, en février 2024, c'est bien la zone C qui partira en vacances la première.