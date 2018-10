On en consomme 250kg par seconde sur la planète : le café ! Le 1er octobre c'est la journée mondiale de cette boisson, la plus bue après l'eau.

Avec 2,5 milliards de buveurs réguliers dans le monde, le café est la boisson la plus consommée après l'eau. Long, court, serré, sucré ou non, avec un nuage de lait, à chacun sa manière de boire du café.

Le café est-il bon pour la santé ?

Oui, vous pouvez y aller sur le café ! Des tas d'études scientifiques ont été consacrées ces dernières années à l'impact du café sur notre santé. Parmi les découvertes des scientifiques : le café réduirait les risques de maladies cardio-vasculaires, de certains cancers comme le cancer du foie, ou encore de maladies neurodégénératives, comme Parkinson, ou Alzheimer.

Et ce n'est pas tant la caféine, que les anti-oxydants présents dans le café qui seraient bons pour notre organisme. Tellement bons, que deux études sorties il y a maintenant un an, ont établi le lien entre café, et espérance de vie. Les buveurs de café vivraient plus longtemps.

Peut-il avoir des conséquences négatives ?

Oui, parce que tout est une question de dosage ! À plus de 400 milligrammes de café moulu par jour, ça commence à faire trop. Pour vous donner une idée, il y a 80mg dans un expresso. N'oublions pas que le café est un stimulant... Il accélère donc le rythme du cœur, et il est déconseillé aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, ou de tension artérielle.

Sachez aussi que le café déshydrate, il faut donc penser à boire de l'eau en parallèle. Et puis d'autres conséquences : les douleurs d'estomac, ou encore les sautes d'humeur, puisque le café peut rendre irritable, ou anxieux. Enfin attention à ne pas consommer en plus trop de produits contenant de la caféine, comme les sodas, ou les boissons énergisantes.

A-t-on changé notre manière de consommer le café ?

Clairement oui ! En fait, le "jus de chausettes" comme on dit parfois, de la cafetière filtre a laissé place chez beaucoup de gens, à la machine à expresso. Et cela notamment, grâce à Nespresso, la marque suisse, dont les publicités étaient portées par George Clooney à partir de 2005,. Nespresso fut la première à mettre sur le marché les fameuses machines à dosettes. Depuis, beaucoup d'autres marques, s'y sont mises.

Ce qui marche de mieux en mieux en ce moment, ce sont les boutiques spécialisées en café. Du café parfois même torréfié directement sur place, et que l'on peut acheter en grains. Pour le moudre soit même. Il en existe désormais une à Auxerre, la boutique Maya, rue Fécauderie.

Du côté des machines, d'un coté le vintage a la côte, avec les traditionnelles cafetières italiennes qui peuvent désormais valoir cher dans les vide greniers. Et de l'autre coté certaines marques commercialisent maintenant de véritables cafetières de bar à installer chez soi. Ca peut couter très cher, mais certaines marques proposent même d'en louer !