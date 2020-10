C'est une bataille acharnée que se livrent Suez et Véolia, les deux multinationales spécialisées dans le traitement de l'eau et des déchets. Véolia a gagné une première manche en rachetant 1/3 des parts de Suez. Si elle l'abosrbe complètement, elle se trouvera en situation de monopole.

Pourquoi le conflit entre Suez et Véolia risque d'augmenter notre facture d'eau ?

Cela fait deux mois qu'elle dure, cette guerre entre Suez et Véolia. Une bataille de plusieurs milliards d'euros. La première manche s'est terminée lundi soir : Véolia a réussi son premier coup de force en rachetant 29,9% des parts de son concurrent Suez (détenues par Engie).

Prochaine étape : obtenir les 70% restants afin d'absorber Suez et devenir le leader mondial, le "grand champion mondial de la transition écologique". Une OPA qui ne concerne pas seulement les salariés et les actionnaires, mais qui peut aussi avoir un impacte sur notre porte-monnaie. Car nous risquons de voir nos factures d'eau s'alourdir.

Véolia et Suez sont deux gros concurrents français à l'international, spécialisés dans le traitement de l’eau et des déchets. Jusqu'à présent, la plupart des communautés d'agglomérations franciliennes négociaient des contrats avec l'une ou avec l'autre. Mais si Véolia rachète Suez, Véolia se retrouvera en situation de monopole et aura toute latitude pour imposer ses tarifs surtout dans le secteur stratégique de l'eau.

Inconcevable pour certains élus, qui s'insurgent contre cette OPA. "Beaucoup de communes d'Ile-de-France ont un contrat qui arrivent à échéance en 2023" indique François Durovray, président de l'Essonne "Libre à elle de ne plus travailler avec des "vendeurs d'eau" dit-il et de gérer ce service elles-même, c'est à dire : en régie".

"Il s'agit aussi de maintenir le même niveau de service et d'entretien des installations et... de préserver les emplois" souligne de son côté Philippe Laurent, maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) Il est aussi secrétaire général de l'Association des maires de France. Cette fusion pourrait entraîner plus de 4 à 5.000 suppressions de postes en France.

La Haute autorité de la concurrence devrait se prononcer très bientôt sur ce sujet.