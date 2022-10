Pourquoi le Limousin est épargné par les pénuries de carburant ?

Pour l'heure, les raffineries concernées par la grève sont situées dans le nord et du sud de la France. Chez Esso-ExxonMobil, les deux raffineries de Notre-Dame-de-Gravenchon, en Seine-Maritime, et de Fos-sur-Mer, ont d'ailleurs reconduit le mouvement ce mardi . Même chose chez Total pour la raffinerie de Normandie, le dépôt de carburants de Flandres, près de Dunkerque et la "bio-raffinerie" de la Mède, dans les Bouches-du-Rhône.

La France compte 8 raffineries, dont sept sont situées en métropole. Quatre sont donc concernées par le mouvement social. La raffinerie de l'ouest de la France, celle de Donges (Total) située en Loire-Atlantique, n'est pas concernée pour l'instant.

Les dépôts de La Rochelle et Bordeaux fonctionnent

La raffinerie de Donges alimente en grande partie les dépôts de La Rochelle et de Bordeaux. Ceux-là même qui approvisionnent ensuite les stations limousines comme le réseau Avia.

Le groupe limousin Picoty, distributeur basé à La Souterraine, est propriétaire de près de 400 stations en France et possède un dépôt stratégique à La Rochelle où transite plus de 2 millions de mètres cubes d'hydrocarbures chaque année et un réseau secondaire de 90 dépôts de stockage.

La pénurie alimente la pénurie

La difficulté aujourd'hui, explique le secrétaire général de Picoty, Bruno Marchat, est surtout d'anticiper les éventuels manques de carburant : "Le vrai problème aujourd'hui c'est la logistique de transport, car la problématique de chaque gérant se station service est de se réapprovisionner au bon moment. Ils ont l'habitude de faire des prévisions, mais aujourd'hui l'attitude des consommateurs fait que sur certaines journées on peut vendre plus que prévu et générer quelques ruptures. Je comprend parfaitement l'inquiétude des usagers, mais les achats de précaution posent des problèmes. La pénurie alimente la pénurie et ce n'est pas bon."

Pour l'instant, le Limousin ne connaît pas de pénurie de carburant, même si quelques stations sont ponctuellement fermées ou à sec pour un carburant. La situation dure seulement quelques heures ou quelques jours, rajoute Thierry Benteyn, responsable territorial de Mobilians , ex-CNPA, organisation syndicale des professionnels des services de l'automobile.

Mais pour l'éviter certaines stations décident quand même de limiter les quantités.