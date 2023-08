Pourquoi le massacre de Maillé en 1944 est-il toujours méconnu, même des habitants d'Indre-et-Loire ?

Ce qui s'est passé le 25 août 1944 à Maillé est beaucoup moins connu, par exemple, que le massacre des 643 habitants d'Oradour-sur-Glane. Pourtant, avec ses 124 tués, le massacre de Maillé est le deuxième plus important commis en France durant la Seconde Guerre mondiale en nombre de victimes civiles. Il sera commémoré lors de la cérémonie du 79e anniversaire de ce massacre à 10h30, à la Maison du souvenir, à Maillé, ce vendredi 25 août.

"Pendant longtemps, à Maillé, la parole s'est tue, alors qu'au lendemain de la guerre, on est très vite quand même rentré dans la reconstruction du village, explique Michael Cortot, le président de l'association pour le souvenir de Maillé. On n'a pas eu ce travail de mémoire qui a été mené à l'époque. Par exemple, le monument dans le cimetière n'a été érigé que plusieurs décennies après le massacre".

"Cette histoire reste encore majoritairement ignorée par la population, même par la population locale" - le directeur de la Maison du souvenir de Maillé

La parole s'est finalement libérée cinquante ans plus tard, grâce à une exposition montée par les archives départementales. Les pouvoirs publics ont alors décidé de redonner à ce tragique événement sa place dans l'histoire de la Touraine, grâce notamment à la création de la Maison du souvenir, à Maillé, au début des années 2000. Un lieu de mémoire que dirige Romain Taillefait. "On est aux alentours de 6.000 visiteurs par an, dont 4.000 élèves. C'est vraiment une réelle satisfaction parce que chaque année on progresse quasi-systématiquement dans le nombre de visiteurs et surtout d'élèves que l'on accueille".

Il reste quelques survivants du massacre. Certains témoignent encore à l'occasion. "On a encore, je dirais, entre six et dix témoins encore en vie, mais ils sont tous dans une santé parfois précaire, souligne Romain Taillefait. On sait bien qu'il est inéluctable que les survivants disparaissent, dans les années à venir, mais on a cette chance d'avoir encore quelques témoins avec lesquels on a la possibilité d'échanger".