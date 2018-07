Laval, France

Samedi prochain (28 juillet), le stade de football de Laval aurait pu retrouver un parfum de Coupe d'Europe. Le Stade rennais (Ligue 1) souhaitait organiser un match de préparation contre Everton (Premier League) au stade Le Basser. Ces deux clubs vont disputer la League Europa la saison prochaine. Le club breton a donc sollicité les dirigeants lavallois au cours du mois de juillet mais les élus de Laval Agglomération (collectivité qui gère le stade Le Basser) ont refusé.

La raison, c'est que la pelouse ne serait pas prête pour le 28 juillet (le Stade lavallois débutera son championnat National à domicile le 3 août). Pourtant, le Stade rennais prenait tout en charge : la location du stade et les frais d'organisation notamment. Le club mayennais avait même obtenu que Rennes fasse travailler les entreprises locales, pour la sécurité, le traiteur, etc. Pour accueillir Everton, un hôtel haut de gamme de la ville de Laval aurait été réservé. Bref, une belle occasion de faire marcher l'économie locale.

Une décision raisonnable" pour François Zocchetto

Selon certaines estimations, ce sont plus de 10.000 spectateurs qui auraient pu assister à ce match de haut niveau. C'est la pelouse qui pose problème ? "Alors, on vous met à disposition nos jardiniers" a même proposé le Stade rennais. Mais Laval Agglo n'a pas voulu prendre de risque. Pour ses élus, une pelouse coûte cher et elle se doit d'être impeccable pour le Stade lavallois. Pour le maire de Laval et Président de l'agglo, François Zocchetto, il n'y a pas l'ombre d'une polémique. "Cette décision est raisonnable, je ne l'ai pas prise sur un coup de tête."

Cette rencontre Rennes / Everton se jouera finalement à Vitré.