Pourquoi le prix du pain augmente-t-il en France ?

Ces dernières semaines, de plus en plus de boulangeries vendent leur pain plus cher de quelques centimes. Une conséquence de la hausse du prix du blé qui a gonflé de 30 % cette année.

Après le carburant et l'énergie, c'est le prix du pain qui augmente. Pour acheter une baguette, il faut désormais compter quelques centimes de plus dans de nombreuses boulangeries françaises. En cause : le cours du blé qui a grimpé de 30 % cette année. Les récoltes françaises sont moins bonnes à cause de l'humidité et de la pluie. La France est aussi dépendante de ses importations de blé russe, le premier pays exportateur de la céréale au monde. En Russie, les rendements sont catastrophiques. Les incendies et la sécheresse ont détruit beaucoup de champs. Produire de la farine est ainsi plus coûteux et le prix de la baguette s'est envolé. À la charge du boulanger s'ajoutent aussi les salaires qui ont également augmenté et les factures d'électricité qui se sont alourdies.

Une hausse de cinq à dix centimes

Pour acheter une baguette de pain, il faut désormais compter cinq à dix centimes de plus. Mais la hausse est différente selon les enseignes car les boulangeries sont libres de fixer leur propre tarif du pain. Cependant, certaines enseignes ont décidé d'aligner leur prix. C'est le cas dans le département de la Sarthe. Les quelque 280 boulangers sarthois devraient appliquer une hausse "d'environ cinq centimes", explique Nicolas Doire, leur représentant. En France, le prix moyen de la baguette est de 89 centimes. Désormais, elle va donc, par endroits, dépasser le seuil d'un euro, voire même atteindre un euro dix.

Le prix de la baguette a grimpé de 37 centimes en trente ans

Comme n'importe quel produit, le prix de la baguette n'a cessé de croître au fil du temps. En 1992, elle coûtait 53 centimes, ce qui représente une hausse de 37 centimes en trente ans et de 23 centimes en vingt ans. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française estime cette augmentation vitale. Chaque année, 1.000 magasins ferment leurs portes.