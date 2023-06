Pourquoi les championnats de France de cyclisme à Cassel sont gratuits

Les dizaines de milliers de spectateurs attendus ce week-end pour la course en ligne des femmes samedi, et celle des hommes dimanche n'auront pas à débourser le moindre euro pour assister au spectacle. De même que les spectateurs des contre-la-montre femmes et hommes jeudi ont eux aussi assisté gratuitement au spectacle. Alors que les organisateurs voulaient faire payer les spectateurs au sein d'une fan-zone, les autorités ainsi que Valentin Belleval, le maire d'Hazebrouck et président de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure ont su les faire changer d'avis.

"Une fête populaire par excellence"

Pour Valentin Belleval, il était impensable de rendre l'événement payant, même pour une partie du public: "Le vélo, c'est une immense fête populaire, une fête populaire par excellence. C'est le sport qui rassemble les Français, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Donc par principe, ça ne pouvait pas être une fête payante." Selon l'élu, le fait que les collectivités aient autant investi dans l'événement justifie également qu'il soit gratuit : "C'est un sport qui se déroule sur le voie publique, sur les routes, sur nos places qui appartiennent à tout le monde". Il estime que cette fête est offerte à tout le territoire. Pour lui, le vélo payant sera possible, par exemple sur des vélodromes intérieurs, mais "quand ça se passe sur l'espace public, on se doit d'offrir cette fête à tout le monde."

De nombreuses collectivités ont participé au financement de l'événement dont le coût s'élève à 800 000€. La région, le département du Nord, la CCFI ou encore la Communauté Urbaine de Dunkerque ont participé. Les organisateurs avaient misé sur le fait que la fan zone devait leur rapporter 200 000€, avec un ticket de 15€ par jour ou un forfait de 20€ pour trois jours pour la fan zone, donnant droit à une boisson et des goodies. La fan zone devait se trouver sur 1,5 km sur un parcours de 14 km au total.

Comment compenser le manque à gagner de 200 000€?

Selon le maire d'Hazebrouck, des solutions ont été trouvées pour combler ce manque à gagner de 200 000€ pour les organisateurs. Patrice Vergriete, le maire de Dunkerque et président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ainsi que le port autonome ont ainsi accepté de soutenir l'événement à hauteur de 60 000€; la Communauté de Communes de Flandre Intérieure a elle accepté de rajouter 50 000€. Selon Valentin Belleval, des solutions sont en passe d'être trouvées pour financer les 90 000€ encore manquants avec notamment le soutien de sponsors privés.

L'élu hazebrouckois souligne également les fortes retombées économiques attendues de ces championnats, qui justifie la mobilisation des collectivités : "Il y a d'une part les retombées directes pour le territoire, avec une hôtellerie et des restaurants qui font le plein. Et d'autre part, c'est un investissement sur l'image, on envoie une très belle carte postale à la France entière, avec plus de deux millions de personnes qui seront devant leur télévision ce week-end" pour regarder l'événement.

Les organisateurs ont donc accepté de renoncer à la fan zone payante. Le président du comité d'organisation, Guy Deltombe, était pourtant soutenu dans son projet par la Fédération Française de Cyclisme : "Nous sommes convaincus qu'il faut payer dans le cyclisme, on paie pour du cyclocross, on paie sur piste. En plus, il n'y avait que un kilomètre et demi de payant sur un circuit de 14 km. On n'aurait pas été obligé de payer pour voir les championnats. Ca se fait en Belgique, ça se fait en Bretagne". Il justifie d'avoir envisagé cette fan zone payante pour financer l'organisation des championnats, mais s'est donc rallié aux souhaits des autorités et de la CCFI: "mais bon, les politiques ont trouvé une solution, donc tout va bien!".