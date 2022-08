Depuis le début du mois d’août, les cloches de l’église de Peltre, au Sud-Est de Metz, ne sonnent plus. La foudre a touché le clocher. Les travaux doivent durer plusieurs mois.

Pourquoi les cloches de l’église de Peltre ne sonnent plus ?

Depuis le début du mois d’août, les cloches de l’église de Peltre, au Sud-Est de Metz ne rythment plus les journées des Peltrois et des Peltroises. "Les cloches sont arrêtées depuis l’orage du 5 août au cours duquel le clocher a été foudroyé", explique le maire de la commune, Walter Kurtzmann, sur Facebook.

La foudre n’a pas épargné le système électrique de l’église, le diagnostic est posé mais il faudra patienter encore un peu avant d’entendre à nouveau sonner les cloches.

"Le disjoncteur principal de l’église situé dans la sacristie a explosé. Il a été remplacé. Mais il faut aussi maintenant remplacer aussi l’installation électrique depuis la sacristie jusqu’au clocher, le système de l’horloge et celui des cloches et peut-être les 6 moteurs des cloches. Il faut aussi remplacer entièrement le paratonnerre", dit Walter Kurtzmann.

Retour à la normale prévu en fin d’année

Le coût des travaux est estimé à plus de 17 700 euros, voir plus de 23 000 euros, si les moteurs des cloches doivent être remplacés. Les frais de réparation doivent être pris en charge en partie par l’assurance de la commune, propriétaire de l’église, et en partie par l’assurance du conseil de fabrique, locataire des lieux.

"Les déclarations ont été faites aux assurances, le devis transmis mais il faut attendre le passage des experts avant de signer l’accord pour les travaux. Retour à la normale prévu en fin d’année", précise le maire.