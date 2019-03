Pourquoi ne dort-on pas assez ?

Les Français ne dorment pas assez. Voilà ce qui ressort d'une récente étude de Santé Publique France. 6h55 en moyenne, ça n'a jamais été aussi bas.

Pourquoi les Français ne dorment-il pas assez ?

La principale raison, c'est le travail. Dans beaucoup de domaines, il amène à rentrer tard ; les temps de transports sont parfois importants, tout ça repousse l'heure du coucher. Dans certains métiers, on est toujours sollicité même une fois rentré à la maison : par les mails, et le téléphone portable surtout. Cette injonction à être toujours joignable peut perturber le sommeil.

Cela pose aussi la question de l'utilisation des écrans : la lumière de nos smartphones, tablettes et ordinateurs empêche de dormir. L'étude de Santé Publique France explique que ce sont surtout les jeunes actifs qui dorment peu : ceux qui travaillent le plus, et qui sont les plus connectés.

Est-ce que le manque de sommeil peut avoir des conséquences sur la santé ?

Oui, parce que lorsque l'on dort, l'organisme se répare. Le manque de sommeil diminue nos défenses immunitaires, on tombe donc plus facilement malade quand on est fatigué. Les personnes qui manquent de sommeil sont également plus susceptibles d'être victimes d'infarctus, de certains cancers, ou de maladies comme le diabète.

La fatigue joue aussi sur notre mémoire, on retient moins de choses. Et puis sur nos émotions : quand on est fatigué, on est plus facilement grognon !

Quels conseils pour mieux dormir ?

Avoir un rythme, c'est le plus important ! Dans la mesure de possible, il faut se coucher toujours à la même heure, et se lever toujours à la même heure. Il faut aussi éteindre les écrans, une demie-heure avant de dormir au moins.

Ensuite, faire du sport, une activité physique. Une demie-heure par jour au moins : sans courir le marathon, marcher un peu chaque jour ça suffit. Il faut également profiter au maximum de la lumière du jour. La lumière artificielle ce n'est pas bon pour le sommeil.

Enfin, il ne faut pas lutter contre sa nature ! Certaines personnes ont besoin de moins de temps que d'autres pour récupérer. S'il vous suffit de 5 heures, et que vous n'êtes pas fatigués, ne vous forcez pas à dormir, et surtout ne prenez pas de somnifères.