Pourquoi les hommes s'occupent-ils généralement du barbecue ?

Une question existentielle en ce week-end de l’Ascension, où les températures avoisinent 30° degrés : pourquoi les hommes se chargent-ils du barbecue le plus souvent ? France Bleu Saint-Étienne Loire est allé à la rencontre de ses adeptes.

À mesure que les températures augmentent dans la Loire, votre envie de manger sur votre balcon ou votre terrasse doit très certainement s'accroître en ce long week-end de l'Ascension. Et vos voisins ne vous en voudront pas s'il y a comme une odeur de grillades qui s'échappent de votre maison ou de votre appartement. Les barbecues sont de sortis. Et une vieille habitude résiste dans notre société française : celle de voir monsieur s'occuper du barbecue pendant que madame cuisine autre chose ou pas d'ailleurs. Mais alors pourquoi ?

"Les femmes ont peur de se brûler et puis l'avantage de faire un barbecue c'est que l'on peut boire une bière" Copier

Lorsque l'on écoute la réponse de Pierre, on se dit que certains clichés ont la dent dure. "Les femmes ont peur de se brûler et puis l'avantage de faire un barbecue c'est que l'on peut boire une bière" explique ce quinquagénaire. Agnès elle, a une toute autre réponse : "C'est le seul travail que les hommes font à la maison. Le barbecue c'est moins fin que la cuisine traditionnelle. C'est plus grossier donc cela leur va ..."

"C'est le seul travail que les hommes font à la maison. Le barbecue c'est moins fin que la cuisine traditionnelle. C'est plus grossier donc cela leur va ..."

Lors d'un barbecue, Jérémy aime prendre les choses en mains. Surtout par plaisir. "L'homme et le feu c'est une grande histoire d'amour. En plus, les hommes cuisinent moins que les femmes sur une année, donc là les hommes ont l'occasion d'enfiler le tablier" explique le jeune homme. En revanche, dans le jardin de Jean on est un peu plus moderne. Le barbecue n'est ni une affaire d'homme ou de femme. "Chez nous, nous sommes polyvalents. Un coup c'est la femme un coup c'est l'homme. Tout dépend du travail à effectuer" explique ce père de famille. Et donc parfois c'est Sandra qui s'y colle. "Mettre le barbecue en route n'est plus très difficile. Nous partageons les tâches. Même ma fille de 10 ans a réussi" sourit la maman.

"Nous partageons les tâches. Même ma fille de 10 ans a réussi"

Par contre, ne comptez pas sur Florina pour mettre une chipolata sur une grille de barbecue. "On sent la fumée cela ne me plaît pas. Donc être au-dessus du barbecue n'est pas très intéressant pour une femme. Par contre j'aime manger" ajoute-t-elle. Rien de telle qu'une bonne entrecôte pour oublier la guerre du feu et la guerre des sexes.