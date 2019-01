Pourquoi les horoscopes plaisent-ils toujours autant ?

Qu'est-ce l'année 2019 vous réserve ? C'est la question en ce début de janvier, et vous êtes très nombreux à vous tourner vers les horoscopes pour une réponse. Il y en a partout, dans le journal à la télé à la radio. Un business qui attire toujours, l'astrologue américain Bob Bresny regroupe plus de 130 000 abonnés sur Facebook, allant du prof de fac à l'employé de supermarché. On fait le même constat d'ailleurs à France Bleu Auxerre, puisque l'horoscope du matin est la deuxième émission la plus écoutée sur internet.

#Capricorne : Ne fracassez pas tout autour de vous sous prétexte que vous avez raison. Ecoutez aussi l'avis des autres. — L'horoscope du jour (@LhoroscopeduJ) March 14, 2014

Comment marche exactement un horoscope ?

"Il faut tout simplement observer les étoiles, s'amuse Martin l'Astrologue de France Bleu. Plus sérieusement, nous observons l'alignement des astres, et principalement de la Lune, puis nous regardons dans l'histoire quels effets des alignements similaires ont pu avoir sur les personnes de différents signes et sur la société en général". En somme les astrologues s'appuient sur une tradition vieille comme le Monde.

Depuis quand réalise-t-on des horoscopes ?

Au moins aussi loin que l'histoire avec un grand H. Puisque les archéologues ont découvert des horoscopes en Mésopotamie à côté des premières traces d'écriture plus de 3000 ans avant notre ère. A l'époque il sembleraient que nos ancêtres y voyaient des signes de dieux. Et chose étonnante l'astrologie résistera même à la censure de l'Eglise au Moyen-Âge, pour arriver jusqu'à nous avec des techniques qui n'ont pas changé.

Est-ce fiable ?

Non, aujourd'hui même les astrologues ne considèrent pas que c'est une science fiable. Martin par exemple voit plutôt ses horoscopes comme des lignes directrices, les plus positives possibles pour accompagner les gens dans leur quotidien. Pourtant beaucoup de personnes y croient. L'émission C'est dans l'air sur France 5 a réalisé une enquête : 40% des personnes interrogées croient leur horoscope.