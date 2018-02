Pourquoi manque-t-on de pompiers volontaires dans l'Yonne ?

Par Damien Robine, France Bleu Auxerre

Dans l'Yonne on dénombre 290 pompiers professionnels pour 2042 volontaires. Mais il manque 230 volontaires pour effectuer les missions dans les meilleures conditions. Et dans le Pourquoi du Comment ce matin ,on s'intéresse justement à la pénurie de sapeurs pompiers volontaires dans l'Yonne.