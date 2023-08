Pourquoi n'y aura-t-il plus de spectacle de rapaces aux Médiévales de Lesparre-Médoc ?

C'est une histoire de sensibilisation idéale pour l'association de défense des animaux PAZ : "D'habitude, les organisateurs que l'on contacte par mail ne nous répondent pas, ou bien sont très énervés, et pas toujours accueillants et prêts à discuter." Cette fois lorsque Amandine Sanvisens, la cofondatrice de PAZ, contacte Les Troubadours de la Tour, qui organisent la fête médiévale de Lesparre-Médoc, la réponse arrive le lendemain et elle est constructive. "Nous avons été très surpris, le président et moi, raconte Dominique Daguerre, vice-président des Troubadours de la Tour. Je ne savais pas que l'interdiction allait aussi concerner les oiseaux. Cette année, nous ne pouvons pas rompre les contrats mais l'année prochaine il n'y aura plus d'animaux sauvages, simplement les animaux de la ferme pédagogique."

Des rapaces sauvages dressés de force

"Pour quelques minutes de spectacle, ils sont toute leur vie placés en captivité, souligne Amandine Sanvisens. Ce week-end, six espèces de rapaces seront présentées dans un spectacle de 45 minutes : Buses de Harris, Aigle Royal, Aigle des Steppes, Faucon Pélerin, Milan Noir, Hibou Grand-Duc, Chouette Effraie. "Elles viennent de l'Eure, il y a donc plus de 6 heures de route, juste pour l'aller, les rapaces sont enfermés dans des boxes individuels, placés dans une remorque. Ce sont des animaux qui ont besoin de voler plusieurs kilomètres par jour..." Dans son communiqué, l'association rappelle que les méthodes de dressage affament l'animal pour lui enseigner l'obéissance, l'amener à réaliser les tours. "On a aussi des rapaces nocturnes comme les chouettes présentes à la fête médiévale de Lesparre-Médoc cette année. Ce sont des animaux nocturnes et ils sont tenus éveillés de force pour les spectacles" insiste Amandine Sanvisens.

Les Troubadours de la Tour promettent : pas de rapaces en 2024

Après la surprise, du côté de l'association des Troubadours de la Tour, le président et le vice-président ont bien vite décidé de ne plus programmer de fauconnier à partir de 2024. "Ils ont vraiment compris qu'on était là pour sensibiliser" sourit Amandine Sanvisens, et c'est rare pour l'association plutôt habituée au silence ou aux appels incendiaires d'organisateurs énervés d'être pointés du doigt pour leurs pratiques. "On est fiers mais on a aussi un peu la trouille, de perdre une partie du public, notamment" confie le vice-président.

Peut-on faire du médiéval sans spectacles d'aigles et de faucons

"J'ai déjà vu des spectateurs choqués de voir que les oiseaux étaient attachés par la patte, lors des spectacles l'année dernière, se souvient Dominique Daguerre. Mais 80% des gens qui viennent à la fête médiévale attendent les spectacles de faucons, d'aigles, c'est la tradition." Il craint de perdre une partie du public l'année prochaine. Mais la cofondatrice de PAZ tient à souligner qu' il existe aussi des fêtes médiévales qui n'utilisent plus ces animaux, comme celle qui s'est tenue ce mois d'août à Saint-Ciers-sur-Gironde. On peut faire du médiéval sans spectacles d'aigles et de faucons, c'est ce qu'assure Amandine Sanvisens. "Notre rôle c'est de remettre en question des pratiques dites "traditionnelles" que l'on juge complètement archaïques " Pour remplacer le fauconnier payé 2 000 euros la journée environ, les organisateurs prévoient de faire appel à une troupe de cirque acrobatique.

Le deuxième spectacle de rapaces sauvages cette année en Gironde, après la fête médiévale à Landiras en juin

En Gironde, cette année, une seule autre fête médiévale a donné en spectacle des rapaces sauvages, selon la veille de PAZ. C'était au début du mois de juin à Landiras. L'association n'a pas contacté l'organisation du festival à ce moment là.

Ours, loups, rapaces : l'association PAZ veille et cartographie les évolutions

L'association PAZ a pris en main la question des animaux dans les cirques en 2019, et a participé à la loi de 2021 . "En 2019 on s'intéressait aux ours et aux loups, raconte Amandine Sanvisens. On a vu une grosse évolution, grâce à la sensibilisation. Aujourd'hui il ne reste qu'une poignée de spectacles qui les mettent en scène." L'idée, sur les spectacles de rapaces, c'est d'inciter les organisateurs à mettre en place la loi sur l'interdiction avant qu'elle n'entre en vigueur, en 2028 . En plus des messages de sensibilisations envoyés aux organisateurs, PAZ construit cette année une cartographie des spectacles avec animaux sauvages, "pour pouvoir comparer avec les éditions de l'année prochaine, et voir où est-ce que notre sensibilisation a fonctionné, comment tout cela évolue."