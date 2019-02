Pourquoi s'ennuie-t-on parfois au travail ?

Selon une étude publiée cette semaine par un site de recrutement en interim, plus d'un salarié sur deux s'ennuie au travail. Des salariés qui cachent cet ennui à leur hiérarchie. Et la moitié d'entre eux seraient prêts à gagner moins pour éviter de s'ennuyer.

1- Pourquoi s'ennuie-t-on au travail ?

Cela peut paraître incompréhensible, certains rêveraient en effet de sa couler douce en touchant un salaire. Sauf que glander avec un chef dans le dos, cela gâche un peu le plaisir. Des raisons de s'ennuyer, il y en a beaucoup : souvent c'est qu'il n'y a pas assez de travail, tout simplement rien à faire au quotidien. Pour d'autres, ce sont les réunions à répétition. L'ennui au travail est parfois également une forme de punition : c'est ce qu'on appelle être placardisé. Envoyer un cadre sur un poste peu productif et sans rapport avec ses compétences. C'est parfois moins coûteux que de le licencier.

2 - Quels sont les symptômes de l'ennui au travail ?

Les symptômes de l'ennui au travail sont la baisse de moral, la morosité, cela peut aller jusqu'à l’épuisement même. Car c'est très culpabilisant de s'ennuyer au travail. D'ailleurs parmi les salariés concernés, neuf sur dix n'osent pas en parler à leur hiérarchie. Il y a un véritable tabou. Mais le fait de ne pas en parler entretient le phénomène de honte. C'est ce que les psychologues appellent " la perte de sens" et ça peut être destructeur.

3 - Quelles sont les solutions pour éviter de s'ennuyer au boulot ?

Il faut commencer par se l'avouer : "oui, c'est vrai je m'ennuie au travail". On peut en parler à sa hiérarchie, demander à être plus valorisé ou à changer de poste. Parfois il n'y a pas d'autre solution que de démissionner. Si ça vous semble trop compliqué de démissionner, il faut trouver un moyen d'occuper votre temps. Le plus facile, c'est quand on travaille devant un ordinateur ou qu'on peut consulter son smartphone. Il existe des sites où l'on peut gagner de l'argent en répondant à des sondages, ou en effectuant des petites tâches répétitives. Vous pourriez apprendre une langue étrangère ou encore lire des livres (à condition d'arriver à être discret).