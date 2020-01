Pourquoi se tourne t-on vers l'Astrologie ?

Mais de quoi l'année 2020 sera t-elle faite? On se pose tous la question et certains vont chercher les réponses dans l'astrologie, parfois par conviction, parfois par amusement. Cet ensemble de croyances sur l'influence des planètes sur l'homme, intéresse en tout cas beaucoup de monde dans l'Yonne.

Un thème astral coûte entre 50 et 75 euros

Joigny, France

Qui n’a jamais jeté un coup d’œil sur son horoscope? Qu’on n’y croit ou pas, la lecture est souvent amusante. L’Astrologie intéresse les français si on en juge au nombre de revues, magasines, sites internet ou médias qui en parlent.

Les astres intéressent en tous cas les icaunais. Nina, la cinquantaine, habite Saint-Sauveur-En-Puisaye. Elle avoue s’y intéresser régulièrement et notamment en début d’année. « J’aime bien savoir si les choses vont bien se passer concernant la santé l’amour ou l'argent » explique-t-elle « ça met un peu de baume au cœur, on se dit, quand c’est positif, que ça va arriver ».

Besoin d’espérer...

L’horoscope très souvent réconforte ou donne de quoi espérer selon Lullaby, qui anime un cabinet de voyance à Joigny et travaille avec une astrologue attitrée. « Les gens surtout actuellement, ressentent le besoin de savoir ce qu’il va leur arriver », analyse-t-elle, « c’est parce qu’au fond d’eux même ils ont une croyance, une espérance. C’est le mot d’Alexandre Dumas : attendre et espérer ».

....et de comprendre

Mais pour ceux qui consultent personnellement, la recherche va beaucoup plus loin selon Catherine, l’astrologue qui travaille avec Lullaby à Joigny. Beaucoup de français, consultent personnellement, pour mieux comprendre pourquoi, ils ont des hauts et des bas. « L’Astrologie a fait ses preuves, c’est une mine et une ressource inépuisable de renseignements, englobées dans des cycles. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui nous arrive ».

Un thème astral nécessite plusieurs heures de recherches et coûte entre 50 et 75 euros.