"Pourquoi seules les discothèques n'ont pas de date de réouverture ?", s'interroge un gérant mayennais

De la déception, de la colère, parfois, même de la résignation... Les discothèques, fermées depuis plus d'un an, n'ont toujours pas de date de réouverture. Elles sont les grandes oubliées du calendrier de déconfinement précisé par Emmanuel Macron ce jeudi 29 avril.

Début juin, tout le monde aura rouvert, fin juin, les grands rassemblements seront même autorisés en intérieur et pourtant, les gérants de boîtes de nuit seront, eux toujours à l'arrêt. Pas moyen de se projeter.

Tout cela n'a aucun sens pour Alain Fournier, responsable du domaine des Mardelles à Changé. "Pourquoi un seul secteur n'a pas de date ? Je suis curieux de connaître les arguments. Quand vous avez 800 personnes qui pourront être dans une même salle, je ne vois pas trop la différence avec un club de nuit", s'interroge-t-il.

Une réouverture avec des jauges ou sans, mais plus tard ?

Beaucoup de gérants mayennais de boîtes de nuit le disent : ils attendaient une date, juste cela. Alors la question, c'est laquelle ? Dans quelles conditions ? Là, les avis divergent.

Pour Marc Lerouyer, le patron du Deluxe à Laval, c'est le plus tôt possible même si c'est seulement, en partie. "On aurait aimé un planning, même en mode dégradé au début, avec des jauges et un protocole sanitaire. C'était un début. Bien sûr, le but, c'est de retrouver notre fonctionnement habituel avec du monde, de l'ambiance, la danse. Mais bon, déjà, ça faisait un début", estime le gérant.

Je préfère attendre et ouvrir avec une jauge à 100%

Une réouverture avec des jauges, c'est hors de question en revanche pour Maurice Derouet, du Cara Club 53 à Azé : "S'ils font ça, on aura moins d'aides. Même avec 50% de jauge, il va falloir couvrir tout l'établissement. Je vais devoir ouvrir mes deux salles, mettre deux fois moins de personnes mais le personnel devra être là, il y aura des frais de fonctionnement. Je préfère attendre et ouvrir normalement".

Evidemment, il ne faudrait pas que les contaminations repartent avec la réouverture de tous les autres commerces sinon, dans ce cas-là, Maurice Derouet craint que cela reporte à très loin, la réouverture des boîtes de nuit.