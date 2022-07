"On pourrait faire cuir un oeuf à ma fenêtre", sous la chaleur de Limoges les étudiants du Crous étouffent

"On pourrait faire cuire un œuf à ma fenêtre", rit jaune Marouen 25 ans en tapotant le rebord. Dans ce logement Crous de 9 mètres carrés, difficile de brasser de l'air. Présent tout l'été pour un stage, cet étudiant en informatique subit, impuissant, les épisodes caniculaires. "Je ne sais pas exactement quels sont les matériaux, mais la fenêtre capte toute la chaleur. La dernière fois, j'ai mesuré la température ici, il faisait 45°."

Cet été Marouen reste dans son logement Crous de 9 mètres carrés, et subit la chaleur de plein fouet. © Radio France - Salomé Pineda

Des bâtiments mal isolés

Bien que plusieurs résidences aient été réhabilités entre 2010 et 2020, la chambre 1134 n'est pas la seule fournaise de la cité universitaire. Cathia, habite au dernier étage du bâtiment n°3, juste à côté, et ni volets, ni ventilateur ne suffisent à la rafraîchir. "Je prends ma douche bien trois fois par jour... C'est l'enfer, je ne peux rien faire. Je n'ai même plus la force de faire le ménage à cause de la chaleur."

Comme beaucoup d'étudiants restés cet été, impossible pour Cathia de rentrer auprès de sa famille en Algérie. Si la jeune fille vêtue de rose énumère ses galères avec le sourire, elle ne cache pas son pincement au coeur "On voit tout le monde partir en vacances, et nous on reste seule, à travailler..."

Des alternatives limitées

Dehors, les travaux de réaménagement et d'accessibilité de la résidence, rendent le peu de zones d'ombres inacessibles. Restent les escapades le week-end, mais pour ces étudiants, la plupart du temps non véhiculés, l'option n'est pas si évidente. " Le lac, c'est trop loin pour nous..." témoigne Maysam, 25 ans. La semaine, cette étudiante en master tavaille en supermarché à raison de 10 heures par semaine, et le reste du temps "je reste dans ma chambre... Il y a bien la piscine, ou encore la salle de sport, mais bon ça ne fait pas beaucoup d'activités pour se rafraichir..."

Dans ce campus où deux bâtiments sur quatre ne sont pas encore réhabilités, s'ajoute aussi un manque de communication entre l'insitution et les étudiants. De son côté, la direction affirme n'avoir reçu aucune sollicitation à ce sujet.)