"Ce n'est pas incitatif" : la vente de médicaments à l'unité peine à démarrer dans les pharmacies du Var

Michel Siffre est pharmacien à Bandol, dans le Var. Son officine a expérimenté en 2015 la vente de médicaments à l'unité. Le bilan était plutôt positif, grâce notamment au fait que "80% des patients" s'étaient montrés favorables. L'enthousiasme était donc de mise.

Entre 7 et 10 minutes de plus par patient

Cependant, sept ans plus tard l'état d'esprit est bien différent. Sur le principe, le pharmacien est toujours autant convaincu de l'utilité de la vente à l'unité, afin notamment de lutter contre le gaspillage. Mais il y a selon lui un décalage entre la charge de travail supplémentaire et la rémunération par la CPAM. "Il faut réécrire sur un petit sachet le nom de la spécialité, pour qui c'est, la dénomination des produits, le numéro de lot de fabrication, la date de péremption", soit de nombreuses informations. Tout cela prend du temps, entre 7 et 10 minutes de plus par personne selon le pharmacien.

Un euro de rémunération

Partant de ce constat, la rémunération lui pose un vrai problème. Il reçoit un euro dès qu'un patient à besoin d'un médicament à l'unité. "Un euro pour un travail supplémentaire avec toute l'organisation que cela comporte, ce n'est pas une rémunération décente. En plus, tous ces euros ne sont versés que un an après." S'ajoutent à cela, des problèmes informatique, résultat : "quelque part il y a une incompréhension, ce n'est pas une mesure incitative". Michel Siffre s'interroge également sur la "traçabilité" des médicaments.

En tout cas, du côté de ses patients, on est favorable. "Déjà pour éviter le gaspillage et puis ensuite, quelque fois nous n'avons pas besoin d'une boite complète donc à l'unité je trouve que c'est une bonne solution" ; "Quelle utilité après si on en a plus besoin ? Puis après, c'est périmé et on le jette, tant qu'à faire il peut servir à quelqu'un d'autre".

"Qu'est-ce que l'on va faire des autres comprimés ?"

Un autre pharmacien toulonnais fait lui part de sa totale opposition à ce type de vente. "Au niveau mise en place, ça va être très compliqué mais surtout : qu'est-ce que l'on va faire des autres comprimés ? On va les donner à d'autres personnes ? C'est dément." Selon le professionnel, le risque serait que l'on "en arriverait, comme dans certains pays, à voir les comprimés se retrouver dans un grand bocal, on pourra mélanger les comprimés, les mêmes produits venant de boîtes différentes. De l'autre côté, on nous impose la sérialisation, c'est à dire sécuriser au maximum, suivre le destin de la boîte, de sa fabrication jusqu'à l'acheteur final. C'est un peu contradictoire d'après moi."