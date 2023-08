Poussée de champignons dans les Pyrénées après les orages et les fortes chaleurs

Un habitant des Pyrénées-Atlantiques a trouvé girolles et cèpes, début août 2023, grâce à une météo chaude et humide

Ce temps orageux, humide et chaud a fait pousser les champignons bien avant l'automne. Les premiers cèpes, pieds-de-mouton et girolles sont apparus dans les forêts du Béarn et de la Bigorre. C'est en tout cas ce que raconte un habitant de Montaut, Alain, cueilleur de ce début du mois d'août : "J'ai trouvé des girolles, cinq kilos ! Je suis allé dans les bois de Montaut où il y a une petite pousse due à ces conditions climatiques particulières, gros orages et fortes chaleurs."

Alain a trouvé quelques cèpes et des pieds-de-mouton et des trompettes de la mort. "En trouver début août, c'est exceptionnel, en général c'est plutôt en octobre ou en novembre" sourit Alain qui a partagé les champignons avec tous ceux qui se sont manifestés sur Facebook.