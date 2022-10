Pouvoir d'achat : la consommation a baissé de 3% en un an, les Français rognent sur les marques et les loisirs

Moins de trajets en voiture pour s'offrir une activité, un repas en famille ou faire des démarches administratives, des marques distributeur ou premier prix dans les chariots de courses, des maisons moins chauffées... face à l'inflation , les Français s'adaptent. La consommation a ainsi baissé de 3% en un an, explique Sandra Hoibian, la directrice du Credoc, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, sur franceinfo ce mercredi.

Une baisse de la consommation de 3%

Conséquence de l'inflation, les Français achètent de moins en moins de biens : "On a une baisse de la consommation de 3% en un an", explique Sandra Hoibian, la directrice du Credoc.

L'énergie, le poste de dépense qui a le plus augmenté

Le poste de dépense qui a, de loin, le plus augmenté dans le budget des Français est l'énergie. C'est "à la fois le chauffage et notamment le gaz, et également le carburant pour se déplacer", explique Sandra Hoibian. "On est à +18% sur un an malgré le bouclier tarifaire", rappelle-t-elle. Enormément d'argent a été mis sur la table par l'Etat, permettant d'avoir une inflation en France autour de 6%, bien inférieure à la moyenne en Europe, qui est plutôt à 9%. Mais malgré tout, l'Etat n’a pas pu absorber toute l'évolution des prix", explique-t-elle.

Moins de déplacements pour les loisirs, mais aussi pour le médecin ou les démarches administratives

Conséquence, les Français se déplacent moins, notamment pour leurs loisirs, remarque le Crédoc. "Ce que l'on observe, c'est une augmentation de la proportion de Français qui renoncent à se déplacer, en particulier pour le plaisir", explique Sandra Hoibian. Évidemment, la hausse des carburants pénalise davantage en zone rurale, là ou les transports sont plus rares. "Les agriculteurs, les classes moyennes inférieures aussi qui habitent loin des centres villes et qui ont des enfants et donc beaucoup de trajets", explique-t-elle. "On a vraiment une diminution des déplacements. Ils vont moins se déplacer pour aller voir des amis ou de la famille, moins faire de loisirs, mais aussi, pour certains, limiter les déplacements pour aller voir le médecin, pour faire des démarches administratives". Ces familles "vont donc tenter de regrouper leurs déplacements, soit renoncer vraiment à se déplacer avec probablement des risques d'augmentation de l'isolement relationnel", note la directrice du Credoc.

Plus de marques distributeurs, et de premier prix, regroupement des courses

La consommation, elle, a donc baissé de 3% en un an. Un chiffre qui se traduit de plusieurs manières dans les chariots de courses des Français, avec un phénomène de descente en gamme, confirme Sandra Hoibian. "On va acheter moins de bio, plus de produits de marques distributeurs et premier prix, aller aussi davantage dans des enseignes hard-discount. Les familles changent aussi l'organisation des courses : "Dans l'idée de réduire ses dépenses, on va limiter le nombre de fois où on va faire ses courses, on regroupe ses achats, on va faire une liste très précise pour ne pas dévier." La directrice du Crédoc explique aussi que les Français font davantage leurs courses dans des magasins plus proches de leur domicile, "où l'offre est plus réduite", avec moins de tentations.

Les produits qui ont le plus augmenté

La directrice du Credoc explique que le produit alimentaire qui a le plus augmenté en un an, c'est la viande surgelée, avec 30% d'augmentation en un an. Elle cite également les pâtes, qui ont augmenté de 20%, ou encore le beurre. "Quel que soit son niveau de vie, ce sont des produits qu'on achète et des symboles, comme les pâtes", sur lesquelles les consommateurs se sont rués pendant les confinements.

Les produits qui ont le plus augmenté en un an. © Visactu - Visactu

Un quart des Français pense qu'il risque de basculer dans la pauvreté

Sandra Hoibian révèle aussi que de plus en plus de Français craignent de basculer dans la pauvreté. "On a une augmentation assez nette de la proportion de Français qui pensent qu'il va basculer dans la pauvreté : on est passé de 18% à 25% en un an. Donc, c'est vraiment important", note-t-elle_. "Et c'est particulièrement vrai chez les classes moyennes inférieures, chez les locataires qui ont des budgets sur le fil et qui ont de plus en plus de mal à gérer leurs fins de mois",_ confirme-t-elle.

