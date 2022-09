Pouvoir d'achat : le Secours populaire de Saint-Étienne traite une quinzaine de nouveaux dossiers par jour

La prime exceptionnelle de rentrée versée ce jeudi 15 septembre, et les annonces du gouvernement sur le bouclier tarifaire pour 2023 sont plus que bienvenues selon Dominique Roche. "Pour des familles qui ont des difficultés de revenus, recevoir une prime, ça va leur permettre de pouvoir soit finir de payer des factures, soit de remplir un peu plus le frigo, donc _même 100 euros une fois, c'est mieux que rien_", commente la secrétaire générale du Secours populaire dans la Loire. L'association ne peut que constater au quotidien la hausse de la précarité, rien qu'à Saint-Étienne : "on fait chaque après-midi une moyenne de 15 nouveaux dossiers, ce qui est énorme".

Budget plombé pour les familles... et pour les associations qui les aident

Selon le dernier baromètre de la pauvreté Ipsos/ Secours populaire, 41% des Français sont fragilisées par le paiement de leurs dépenses d’énergie (chauffage, électricité…), un chiffre en hausse de cinq points par rapport au Baromètre de 2021. L'association rappelle qu'environ six millions de ménages étaient déjà dans une telle précarité énergétique en 2021, et recevaient le chèque énergie. L'impact de la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité en 2023 inquiète Dominique Roche aussi bien pour les bénéficiaires du Secours populaire dans le département, que pour les réponses apportées par les associations.

"Toutes ces répercussions d'augmentation vont venir plomber un peu plus le budget des associations, le chauffage, le carburant, [...] et il faut qu'on puisse continuer à apporter une solidarité sans dire à un certain moment "stop on peut plus aider", ça c'est pas dans notre philosophie", poursuit la secrétaire générale du Secours populaire dans la Loire. Elle sait qu'elle va devoir trouver de nouvelles sources de financement pour sa fédération, et lance d'ailleurs aux partenaires privés, qui pourraient apporter leur aide au Secours populaire et à d'autres associations.