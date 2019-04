Pouvoir d'achat : les plus de 50 ans ont du mal à boucler les fins de mois

Par Marine Laugénie, France Bleu

Les quinquas ont le blues. Ils s’inquiètent de plus en plus pour leur pouvoir d'achat. Selon une étude CSA pour Cofidis, entre 50 et 65 ans, près d'un salarié sur deux déclare avoir du mal à boucler les fins de mois.